軍購發價書將到期　蔡其昌籲條例快付委

民進黨黨團總召蔡其昌。（中評社 莊亦軒攝） 民進黨黨團總召蔡其昌。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月25日電（記者 莊亦軒）台“國防部長”顧立雄24日表示因三項“軍購案”發價書即將到期，因此希望獲得“立法院”授權，先與美方簽署發價書。民進黨“立院”黨團總召蔡其昌25日受訪表示，過去有沒有什麼前例跟這次是不是相同，這個我都比較保留。問題關鍵是讓“行政院”版軍購條例可以付委，讓行政部門有底氣跟美方談，發價書到期的時間可不可以有點彈性或往後延。



美國同意供售台灣的三項軍購案發價書草案，包括標槍飛彈、拖式2B飛彈及最新型自走砲M109A7，將於3月15日到期。顧立雄24日表示即便“軍購特別條例”通過，相關預算編列也很難在期限內完成，因此希望獲得“立法院”授權，先與美方簽署發價書。



新上任的民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌，25日結束廣播節目專訪後接受媒體採訪。



蔡其昌表示，過去有沒有什麼前例跟這次是不是相同，這個我都比較保留。問題的關鍵是讓“行政院”版的條例可以付委，讓行政部門有底氣跟美方談，發價書到期的時間可不可以有點彈性或往後延。



蔡其昌指出，如果“中華民國”“立法院”連討論都不願意討論，我真的不知道“行政院”、“國防部”，他到底要去跟美方要怎麼談。希望軍購案能夠條例能夠過、過了之後，趕快送進來審預算，趕快把軍購完成。這是讓台灣不要發生戰爭，不要發生戰爭就是壯大自己，沒有第二個法門。你覺得該監督的，有些預算編制的比較不合理的可以調整，這都是｢“立法委員”｣的職責天經地義該去監督。



綠委王定宇認為，一旦錯過期限，雖然申請展延王是一個方法，但展延將面臨極大風險，不僅可能被其他國家插隊，獲得的時程也可能往後延遲到兩年，對“國家安全”將造成不可逆的傷害。



綠委陳冠廷也指出，目前美方提供之發價書草案均有期限壓力，若未能即時簽署並支付訂金，不僅可能面臨價格調整、交期延宕，甚至整案取消風險，直接衝擊“我國”戰力建構與備戰節奏。