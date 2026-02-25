國民黨：軍購案黨版3／6前確定　回應美期待

藍委牛煦庭（右）接受王淺秋（左）專訪。（照片：《千秋萬事》YouTube） 中評社台北2月25日電／“立法院”朝野黨團達成共識，“行政院”版“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”將於3月6日付委審查。中國國民黨發言人牛煦庭今天受訪表示，美方的期待，國民黨一定會回應，原則上“國防”特別條例草案一定會審查，國民黨版本會在3月6日前確定。



“立法院”昨天開議，朝野黨團經協商達成共識，同意將“行政院”版“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”，及尚未提出的相關特別條例草案，都列入3月6日院會議程報告事項，並交外交及“國防”、財政兩委員會，與民眾黨團版“國防”特別條例草案併案審查，均不提出復議。



牛煦庭25日接受廣播節目《千秋萬事》專訪表示，原則上“國防”特別條例草案一定會審查，國民黨要做充分準備，瞭解清楚，準備好再出手，“立法院”新會期的優先法案一定會審查。



牛煦庭指出，對美軍購部分，美方的期待一定要回應，不能不回應美方的期待，美方有這樣的要求自有道理，也有過去例行戰備整備的考量，政府不能亂花錢沒有錯，但也不能武斷地說對美軍購對於提升“國防”沒有幫助。不過，如果民進黨想把其他東西夾帶進“國防”特別條例，國民黨寸土不讓，一定嚴格審查。



牛煦庭表示，具體來講，對美軍購到底是多少數額，法律文字要怎麼寫，如何能夠確保預算不會浮濫編列，能有效把關，這是要謹慎考慮的，因此草案的法條文字要做足準備。



牛煦庭指出，藍白在“立法院”還是要合作，國民黨和民眾黨也是要先有點默契，溝通一下，因為民眾黨團換人了，所以要花更多時間，找到好的節奏。



牛煦庭表示，軍購不是不處理，是國民黨需要時間、按部就班，所以現在還在進行黨內溝通，昨天在立法實務研討會有初步交換意見，最後黨團幹部會進行最終版本的確認，相信國民黨版很快就會出來，因為3月6日“行政院”版就會付委，國民黨版一定會跟著付委，也就是說國民黨的版本會在3月6日前確定。



牛煦庭指出，美國人的期待，國民黨會有所回應，但如果民進黨想要藉“國防”特別條例夾帶其他東西，國民黨是不會隨便放的。整個過程就是去尋找一個合理務實的中間點，可以強化“國防”，但不會浮濫編列，也不會造成財政太過巨大的衝擊。