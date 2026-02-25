蘭花關稅一日三市　黃偉哲：產業要面對挑戰

民進黨籍台南市長黃偉哲25日出席“2026台灣國際蘭展暨花卉科技展”展前記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南2月25日電（記者 蔣繼平）2026台灣國際蘭展27日將登場，民進黨籍台南市長黃偉哲25日出席展前記者會時表示，面臨關稅“一日三市”的變化，產業要去調適、面對挑戰，“中央政府”最重要是持續與美國談判並拓展其他國家通路，蘭花主要競爭對手荷蘭已經機械化降低成本，台灣雖技術領先但需調整產業結構。



他也相信一定能走出許多光明的路，就像台積電一樣，當自己夠強，別人就會為你讓路。只要蘭花夠強的話，世界就會為台灣開門。



民進黨政府過年前才與美國拍板ART，蝴蝶蘭銷美關稅降為零，提高台灣蘭花在美國市場的競爭優勢。不過隨著美國總統特朗普對等關稅被法院宣判違法，美國宣布全球進口產品課徵10%關稅，隨後更進一步加碼至15%。



“2026台灣國際蘭展暨花卉科技展”將於2月27日至3月16日在台南後壁“農業部”花卉創新園區盛大登場，台南市政府25日於園區舉行展前記者會。



台南市政府指出，全球每6株蘭花就有1株來自台南，出口市場遍及美國、日本、加拿大、澳洲等60多個國家，展現台灣在國際花卉市場的競爭力。台灣國際蘭展都會吸引來自各國的海外買家來台。



黃偉哲致詞時表示，蘭花外銷通路一定要打開，美國關稅從5%變成20%、過年前爭取到0%、現在又變回15%，有如“一日三市”，在這種情況下，產業要怎麼調適，未來要面對什麼挑戰，大家都有責任。地方政府協助推廣農特產品，“中央政府”最重要是持續與美國談判，與其他國家通路拓展的問題。