綠白合？蔡其昌坦言與陳清龍有私交

民進黨團總召蔡其昌。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月25日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍被前台灣基進黨“立委”陳柏惟稱，陳擔任台中市議員期間，在2022年支持蔡其昌。民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌25日接受媒體聯訪，被問到新會期綠白之間會不會有更多溝通，蔡其昌回，不要再害陳清龍了，我們有私交這是真的，但是政治上的問題，沒有大家想的那麼複雜。



蔡其昌25日接受廣播節目專訪，專訪結束後接受媒體聯訪。



陳清龍在擔任台灣民眾黨“立院”總召之前，任職民眾黨台中市黨部主委、市議員。被前台灣基進黨“立委”陳柏惟稱，陳擔任台中市議員期間，在2022年支持蔡其昌。



記者提問綠白在新會期間會不會有更多溝通，蔡其昌回應，不要再害清龍總召了，我們有私交這是真的，但是政治上的問題，沒有大家想的那麼複雜。我跟清龍總召已經認識很久，也有很好的互動。但是政治的事情人家有他們的立場，他覺得不宜過度解讀這些事情。



蔡其昌指出，希望陳清龍能代表民眾黨，未來在對台灣有利的法案上能夠多多合作交流，這才是他對陳清龍的拜託。民進黨很願意敞開大門，像是“軍購”、“台美貿易談判”、“總預算”，都是很重要的事情，他很願意跟國民黨、民眾黨，就這些議題找出共識往前走。