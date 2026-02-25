否認協商破局　蔡其昌：讓傅崐萁再想想

民進黨黨團總召蔡其昌。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月25日電（記者 莊亦軒）新任民進黨“立院”黨團總召蔡其昌24日初登板“立院”黨團協商，討論賴清德赴“立法院”進行“國情報告”。蔡其昌25日接受媒體聯訪，被問到協商結果沒有共識的主因為何，蔡其昌答，其實也沒有破局，國民黨團有些不一樣的想法，他們希望採取分段發言，也不是國民黨團總召傅崐萁沒有退讓，傅只是提不同的意見，且“國情報告”的關鍵點應該是賴清德展現面對在野的謙虛態度，才是報告的核心。



蔡其昌今日上午接受資深媒體人黃暐瀚節目專訪，表示過去每一年每一屆都有人提“國情報告”，但從來沒有成功，因為不管藍或綠是在野黨，都會一直加碼，要即問即答、統問統答，之所以不能加碼，是因為有“憲法”作為“中華民國”家運作的基本原則，不能“違憲”，希望促成，要成事就不要不斷加碼。



媒體追問外界認為是傅崐萁不退讓一事，蔡其昌則說，也不是什麼沒有退讓，傅崐萁只是提不同的意見，但自己和韓國瑜認為又有“違憲”之虞，才會希望大家再想想、再聊一聊，自己也和傅崐萁雙方講好，可不可以有更好的辦法共同促成這件事情，因此韓國瑜才說擇期再聊。



“立法院長”韓國瑜23日在賴清德與五院院長茶敘時，邀請賴清德赴“立法院”“國情報告”。“立法院”24日進行朝野協商。



蔡其昌25日接受廣播節目專訪，專訪結束後接受媒體聯訪。



蔡其昌表示，國民黨團有些不一樣的想法，他們希望分段。比如說有14位委員要發言，國民黨希望5個委員發言完，請賴清德第二次發言，然後再5個委員發言，再請賴清德第三次發言，依此類推。



蔡其昌表示，他跟“立法院長”韓國瑜的共同想法是，這個又進入“違憲”的狀況。民進黨團希望成事，同意主張也促成“韓院長”跟賴清德所談的促成“憲法”史上第一次“國情報告”。面對朝野僵局，賴清德願意在“憲法”規定內，以最柔軟的姿態、最謙卑的心到“立法院”來跟朝野領袖報告。



蔡其昌指出，賴清德展現高度讓“立法院”的正義，從“總預算”、“軍購”、“台美談判”，如果能夠順利過關是國家之福。賴清德帶頭做起希望弭平、化解。他覺得這是好事，昨天發言也講過去20年來很多人希望來做這個事情，但是因為大家都競相加碼而提了很多“違憲”的建議，民進黨團想促成也不能“違憲”，希望在不“違憲”的前提下，盡量讓賴清德來“國情報告”、聽聽不同聲音，他覺得是好事。



記者提問昨天協商時，討論到時間長度時，“韓院長”提及考慮賴清德年紀及身體狀況，特別提到“攝護腺”問題。蔡其昌笑答，大家都習慣“韓院長”這個樣子，這可能是他的表達方式。每個人都有他的風格，站在我的立場我都尊重，最重要的還是看到問題核心，大家願不願意往前走、讓賴清德展現他的謙卑，願意出面化解弭平的期盼，如果大家覺得這是核心，那其實其他的都不是太重視。



蔡其昌用閩南語表達，“事情做好比較重要，姿勢醜一點沒關係”。