韓國瑜提攝護腺　莊瑞雄：意思是不用太久

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 莊亦軒攝） 民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月25日電（記者 莊亦軒）針對邀請賴清德赴“立法院”“國情報告”，“立法院長”韓國瑜24日下午主持朝野協商，提及賴已66歲要考慮他的攝護腺，一個小時讓休息10分鐘。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今受訪時說，韓提到攝護腺應該是早就有盤算過，賴清德到“立法院”來做“國情報告”時間也不用那麼久，也想讓朝野氣氛輕鬆一點。



新任民進黨“立院”黨團幹事長莊瑞雄25日在“立法院”受訪。



莊瑞雄稱，過去“立法院”過度的攻防，有時候沒有必要那麼劍拔弩張。韓院長也適時來做降溫，不是壞事。



韓國瑜23日在賴清德與五院院長茶敘時，邀請賴赴“立法院”“國情報告”。“立法院”昨進行朝野協商，各黨團對於賴先“國情報告”、朝野“立委”接著“表達意見”、賴再補充說明的程序，有初步共識，但就政黨委員人數分配，韓國瑜提出五、五、二，獲得民進黨團同意，國民黨團總召傅崐萁則堅持按政黨比例九、九、二分配，由於無法達成共識，韓裁示再擇期協商。



被問到新會期民進黨“立院”黨團總召由蔡其昌出任，是否代表新會期民進黨團將由府院黨並肩作戰。莊瑞雄回，我相信其昌來了之後，很多政策上的配合，還有怎麼樣跟各政黨朝野之間達到更好的默契，會不會達到這樣的目標需要時間考驗。民進黨想要改變，重點是說在野黨之間是不是心態也會做改變。這樣的戰略部署，相信各政黨大家都會去看，大家拭目以待。



莊瑞雄分析，如果一直認為藍白加起來就是大多數，執政者變成執行者，又由在野黨發號施令。這個跟整個“憲政”的設計整個相違背。社會大眾在看，也會覺得很奇怪。