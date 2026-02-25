台灣蘭花輸美零關稅泡湯　盼蘭展開拓外銷

“2026台灣國際蘭展暨花卉科技展”25日舉行展前記者會。（中評社 蔣繼平攝） “2026台灣國際蘭展暨花卉科技展”將於2月27日登場，正在緊鑼密鼓布置中。（中評社 蔣繼平攝） 台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南2月25日電（記者 蔣繼平）美國關稅生變，台灣蘭花輸美零關稅泡湯，“2026台灣國際蘭展暨花卉科技展”27日將在台南登場，業者笑不出來。台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮嘆“才過年大紅包就被收回去，希望政府持續爭取貿易優惠”。台灣蘭花產銷發展協會也與對外貿易發展協會合作，今年擴大邀請20國買主，盼分散外銷市場。



台官方昨日證實，原本在台美對等貿易協定（ART）中爭取到2072個品項豁免，但在1974年貿易法“122條款”的行政命令中，蝴蝶蘭、藥用化學品及印刷品等，並未列入豁免清單。



對於蘭花業者營收狀況，選區在台南市後壁區的中國國民黨籍台南市議員蔡育輝透露，有聽到大家說賺得少，受到關稅影響美國花價變貴，買的人就變少，代理商不進口，訂單就少。日本也因日幣貶值影響，消費力下降。東南亞市場景氣也不太好。



民進黨政府過年前才宣布成功爭取台灣蝴蝶蘭輸美關稅降為零，優於主要競爭對手荷蘭的15%，被視重大利多，不料隨美國“最高法院”宣判對等關稅違法，特朗普又宣布援引《貿易法》對全球進口產品課徵15%關稅，台灣蘭花輸美優勢又沒了。



“2026台灣國際蘭展暨花卉科技展”將於2月27日至3月16日在台南後壁“農業部”花卉創新園區登場，蘭花業者也正緊鑼密鼓布展中，但受到關稅生變影響，蘭花產業心情有如洗三溫暖。



蘭花是台灣農產外銷旗艦產業，輸美占比四成。台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮表示，蘭花業者因為關稅問題，過去已經苦撐了一年，總算在過年前盼到零關稅，結果沒幾天，過年大紅包就被收回去了。他認為，但台灣農民韌性很強，希望政府持續爭取貿易優惠、平衡產業發展。



對外貿易發展協會行銷專案處副處長林正大指出，去年蘭花外銷衰退4.3%，關稅的部分與主要競爭對手荷蘭關稅都是15%，算不幸中萬幸，“我們不怕競爭，只怕不公平競爭”。外貿協會主要任務是分散市場，過去邀請6國買主，此次邀請20國買主，包括中亞、中南美洲、非洲等都專程飛來台灣採購。



台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼表示，最重要還是穩定農業生產型態，因為農業生產無法跟著數據變動馬上做調整，這一點很困難。生產都已經在線上，業者都做很大的調度，做成本掌握與吸收。今年蘭展有邀請更多海外買家來到台灣，都是因應方式，更快速順利度過困難期。



曾俊弼表示，這一年過得很辛苦，但產業也持續在進步。產業立場是全力配合政府，相信政府的輔導政策會持續，協助產業度過艱困時期，並在很快時間再與美國做協商。畢竟整個蘭花市場量這麼大，美國市場減少8%，若滯銷，都會面臨到價格波動。所以鼓勵內需用花，業者減量生產，都在同步進行。