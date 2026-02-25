黃國昌偕白營美女刺客　推新北低碳交通藍圖

民眾黨新北市長參選人黃國昌攜黨籍新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢，推出新北低碳交通新藍圖政見。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨板橋區市議員參選人林子宇。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨中和區市議員參選人陳怡君。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨汐止萬里金山區市議員參選人陳語倢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月25日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌25日再度展現母雞角色，帶著黨籍新北市議員參選人、美女刺客林子宇、陳怡君、陳語倢，推出新北低碳交通新藍圖政見，目標4年增設50公里市區自行車道，提升100公里單車高速公路。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌25日召開“向哥本哈根看齊 新北向前騎！新北低碳交通新藍圖”記者會，攜板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君、汐止萬里金山區市議員參選人陳語倢端出政見牛肉。



黃國昌表示，今天所提出的政見，不僅是運輸方式的改變，還是生活模式的轉變，從交通根本思維的改革開始做起，讓新北市成為人本交通、綠色運輸的城市，向國際先進城市哥本哈根看齊。新北有36.3%市民不滿意交通，雖新北市積極推動“三環六線”的捷運路網建設，但目前公共運輸的市占率約為29%，仍未恢復到疫情前33%的水準，有進一步強化的空間。



黃國昌說，哥本哈根、法國巴黎建設的自行車路網，不僅降低民眾通勤時間，也降低空污程度，前者成為歐洲首屈一指的宜居城市，後者在巴黎奧運期間更獲得世界的肯定。他推出的新北低碳交通新藍圖，藉由河濱綠色廊道，升級100公里既有的河濱自行車道，且為了實現15分鐘生活圈，將以重要捷運站半徑3公里為核心，增設單車與行人專用道，讓單車串聯住家、車站以及市民朋友日常的生活圈。重劃區8米以上的道路也必設單車道，完善15分鐘生活圈。



陳語倢指出，汐止交通混亂壅塞需要完善自行車網，成為市民朋友通勤的選擇，要讓居住在社區中的民眾可以騎乘YouBike就需要增加設點，將汐止銜接台北的自行車道斷點接上，才能真正有效改善紊亂的交通，落實低碳交通新藍圖。



陳怡君認為，中和因為興建捷運萬大線的關係，主要幹道壅塞已逾10年，新北低碳交通新藍圖將提供新的形態供市民選擇，在萬大線完工後，將步行與自行車納入規劃後，中和的交通問題有機會被解決。



林子宇說，目前板橋若要以自行車進行通勤，系統還不夠完善，尚存在河濱車道與市區銜接不順暢、老社區YouBike站點不足等問題，透過數據強化進行站點補充，讓河濱車道成為跨區通勤主要幹道，增加電輔車的數量，並藉由人車分離、增設號誌等，提升騎行的安全，參採國際經驗，板橋都可以優先落實加以解決現行的不足。