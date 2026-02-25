新人6搶2！蔣萬安松山參拜藍小雞黏緊緊

台北市長蔣萬安與台北市議長戴錫欽前往松山奉天宮參拜，國民黨台北市議員參選人跟著搶曝光。（照片：台北市政府提供） 中評社台北2月25日電／今天是農曆正月初九天公生，中國國民黨籍台北市長蔣萬安前往北台灣規模最大的天公廟松山奉天宮參拜、發福袋，也發揮母雞帶小雞的功能，共有4位國民黨籍台北市議員參選人跟著搶曝光。



台北市松山信義選區，國民黨內競爭議員提名激烈。媒體問是否介入協調？蔣萬安表示，黨部都有相關的機制，這其實也代表國民黨內人才濟濟，有非常多優秀的年輕人才。



台北市松山信義區，國民黨除了現任老將嚴陣以待，新人更出現6搶2的激烈局面，包括黨前發言人李明璇、楊智伃、韓國瑜辦公室主任許原榮、里長李煥中、吳志剛辦公室主任滿志剛，還有徐巧芯辦公室主任陳暉也傳有意參與初選。



國民黨在該選區有現任議長戴錫欽，議員秦慧珠、詹為元將爭取連任，預計提名5席。由於藍委王鴻薇、徐巧芯是松山、信義區轉戰“立委”，該區國民黨還有2席空間。目前已有6位新人宣布參加初選，因而形成“六搶二”的白熱化競爭格局。



媒體報導，蔣萬安今天前往松山奉天宮參拜，爭取初選的楊智伃、李煥中、許原榮、李明璇也都緊緊跟在蔣萬安身邊，爭取曝光機會。



台北市議長、國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，松信區預計提名5席，會邀集所有現任議員及新人一起協調，研議未來各區如何進行初選。

