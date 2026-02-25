藍版軍購案8千億為基準　既可攻、退可守

國民黨中央黨部大樓。（中評社 資料照） 中評社台北2月25日電／中國國民黨發言人、藍委牛煦庭今天表示，國民黨版本“國防”特別條例草案會在3月6日前確定。至於預算規模是多少？據了解，藍營最終版本將以新台幣8000億為基準進行調整，主要考量美方目前已公布軍售約新台幣3000多億，未來仍可能再公布第二波軍購案，必須預留彈性空間。



此外，該筆預算將以“軍售”為主，對“商售”案嚴格把關，全案目前由國民黨智庫統整中，預計下周確認版本並對外說明。



根據《中時新聞網》報導，據悉，國民黨內部在年前就已經積極討論多少數字才是最合理的，當時包括4000億元、8000億元以及上兆元的數字都被提出過，但經過詳細評估後，國民黨仍認為8000億是最合理的數字。



該名藍營人士分析，只要經過美國國會批准的武器，且是台灣需要的，我們都支持政府購買。美方現階段確定公開的軍購案是3000多億，美國之後仍有可能再公布新的軍售案，金額尚未確定，但是假設只通過4000億，顯然有所不足。



不過該人士也表示，雖然支持軍購，但民進黨提出的1.25兆規模過於龐大，美方並未核准如此金額的軍售案，沒有必要一次編列，藍營難以接受，也不會支持。



藍營人士表示，8000億是一個折衷版本，也是最佳版本，既可攻、退可守，不只可以購買第一波的3000多億對美軍售，即便美方未來公布第二波軍售，台灣也有能力討論是否支付，並且購買，這是最務實的做法。



藍營人士最後指出，國民黨的重點是軍售，而非商售，而且要分批進行，不是一次性編列，最終版本會以8000億為主，不過細節仍在調整，預計下周才會對外宣布正式黨版。