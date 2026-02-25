鄭麗文：3月可完成9成縣市長提名

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月25電（記者 張嘉文）針對縣市長選舉人選提名進度，中國國民黨主席鄭麗文今天下午在中常會上表示，除了新北市將提名台北市副市長李四川，宜蘭縣、嘉義市的人選接下來也會大致底定，而新竹縣、台中市也會在3月底完成，所以3月很可能就會完成約9成縣市長的提名，就戰鬥位置，接下來就是藍白合作的部份。



國民黨今天下午舉行農曆開春後的首次中常會，鄭麗文除了向中常委們表達新春祝福之意，也針對各縣市首長提名進度與藍白合作事項進行說明。



鄭麗文先肯定黨籍台北市長蔣萬安順利完成與輝達的簽約，並感謝副市長李四川在推動過程中的辛勞，台北市府交出一張亮麗的成績單。她指出，李四川已宣布參選的決心與意願，也非常感謝新北市長侯友宜及副市長劉和然，因此，新北市長人選部分於過年前底定，後續將於中常會完成正式徵召提名程序。



關於藍白合作進度，鄭麗文表示，國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華與民眾黨秘書長周榆修正針對合作事宜進行密切溝通，待確認兩黨合作機制後，將呈報中常會通過。目前藍白合作涉及縣市包括宜蘭縣、新北市與嘉義市，其中，宜蘭縣將於本周進行內參民調以底定人選，嘉義市人選也已大致定案，目標為三縣市同步完成徵召。



此外，鄭麗文說，兩黨智庫從她上任以來就非常密集地進行各項溝通合作與會議，除了共同推出“台灣未來帳戶”這項重大的“福國利民”政策之外，已就2026年共同政見與願景於年前已有詳細的腹案討論，近期將與民眾黨共同向大眾宣布。



其餘縣市進度方面，鄭麗文指出，金門與澎湖等外島部分，李乾龍與另一副主席季麟連非常辛苦地進行多方溝通與協調，一切都已大致底定，很快會於常會通過人選的徵召與提名作業。



外界關切的新竹縣部分，則已展開初選進程，預計3月底前完成；台中市方面，亦於年前完成“立委”江啟臣與楊瓊瓔的協調，雙方對內參民調細節已有共識，同樣將於3月底前完成提名。至於新竹市部分，則確認採取現任優先原則，支持現任市長高虹安。



鄭麗文強調，3月很可能就會完成國民黨大概至少9成的提名，應該都會很順利地推動完成，接下來就是藍白合作的部份。



她說，國民黨將依照既定行程與規則，順利地一步一步推動各縣市提名，而順利完成提名之後，全黨上下一心，進入戰鬥位置，這次“只能贏，不能輸，因為台灣的未來掌握在我們的手裡。”