綠白合？柯文哲：軍購案一直卡著不是辦法

民眾黨創黨主席柯文哲25日在苗栗受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月25日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨主席柯文哲25日偕民眾黨政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶拜訪苗栗縣長鍾東錦。針對是否支持執政黨所推出的新台幣1.25兆元軍購案?柯在會前受訪時強調，應該要以民眾黨主席黃國昌的說法為主，但他認為未來軍購案應會先在“立法院”付委後，再進行實質審查，因為軍購案一直卡著也不是辦法，這不牽涉到藍白合、綠白合，台灣必須往前走。



由於賴香伶將在3月16日出任苗栗縣副縣長，柯文哲特別選在農曆春節後第三天就偕同賴到苗栗縣政府拜會鍾東錦，包括中國國民黨籍“立委”邱鎮軍、民眾黨苗栗縣黨部前主委馮啟彥和年底有意要參選苗栗縣議員的白營參選人林志學和蔡君婷等人都到場陪同。



針對是否有“綠白合”與對軍購案的看法是否和黃國昌意見相左一事，柯文哲受訪時表示，軍購案是現在全台矚目的焦點，民眾黨不管是他或黃國昌都有密切在討論，應該還是要以黃國昌講的為準，但未來軍購案應該會先在“立法院”付委以後，再交由“立法委員”來進行實質審查，因為軍購案一直卡著也不是辦法。



柯文哲指出，這些都完全牽涉不到所謂的“藍白合”或“綠白合”，因為很重要的概念是，台灣還是必須要往前走，所以“立法院”過去的朝野僵局不應該持續，應該還是要朝向有事可以討論的原則去做，所以他不贊成很多事情都在“立法院”被卡住。



媒體詢問，民眾黨這屆“立委”跟上屆相比感覺是否戰力較弱？



柯文哲提到，這屆民眾黨“立委”因為多數都是新人，很多人也都是大學教授，所以還不太習慣過去政治人物的表演方式，但他們的實力絕對沒有問題，他希望外界給這些“立委”一到兩個月的時間去熟悉和摸索，他相信他們很快就會恢復正常水準。