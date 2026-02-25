韓示警國民黨團　蔡正元：不能變成農夫與蛇

韓國瑜24日出席國民黨立法實務研討會時，示警國民黨團有窒息危機。（中評社 資料照） 中評社台北2月25日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜24日出席國民黨立法實務研討會時，示警國民黨“立法院”黨團，要注意是否有逐步窒息的危機存在。對此，前“立委”蔡正元25日在政論節目認為，韓的比喻有商榷的空間，並表示他明白韓想化解朝野紛爭，但不能變成“農夫與蛇”的故事，謹防“恩將仇報。



蔡正元25日在政論節目《大新聞大爆卦》指出，是誰把濕紙貼在國民黨臉上的呢？大罷免誰做的？逮捕前民眾黨主席柯文哲是誰做的？是誰追殺高金素梅？蔡正元強調，韓的比喻有商榷的空間，並表示他明白韓想要化解朝野紛爭，但不能變成“農夫與蛇”的故事，韓跟賴清德吃春酒後遞出橄欖枝，但韓是農夫，誰敢保證賴不是蛇？年底選舉到了，國民黨做這些事，表現上完全配合民進黨，選民會質疑為何要投票給國民黨。



蔡正元強調，韓國瑜敢保證賴清德跟民進黨不再咬國民黨？不再像蛇一樣毒辣？若配合民進黨需要、滿足民進黨要求，民進黨就不會說國民黨不是“中共同路人”嗎？不會扣紅帽子？



蔡正元認為，賴清德因為關稅被打臉，現在是最脆弱的時候，才要配合到“立院”報告，韓國瑜此舉會不會反而幫賴脫困？到時候國民黨會不會被咬到遍體麟傷？



《農夫與蛇》是出自《伊索寓言》的經典故事，描述一位農夫在寒冬中發現一條凍僵的蛇，出於憐憫將其放入懷中取暖，蛇甦醒後卻恢復本性咬死農夫，故事告誡世人，即便對惡人仁至義盡，其本性也不會改變，需明辨善惡、謹防“恩將仇報”。