國民黨：支持軍購　但要透明不能黑箱

國民黨文傳會主委、藍委吳宗憲接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月25日電（記者 張嘉文）針對“行政院”提出預算規模達新台幣1.25兆的軍購特別條例草案將付委審查，中國國民黨文傳會主委、“立委”吳宗憲今天下午表示，國民黨會監督審查清楚，國民黨永遠支持強化“國防”與軍購，但軍購要透明、要對“國家”、“國防”有利，國民黨會監督審查清，不能讓軍購淪為黑箱或私相授受。



國民黨昨天舉行立法實務研討會，黨籍“立法院長”韓國瑜以清朝酷刑“濕紙貼臉”形容國民黨當前的處境，其中特別提到軍購特別條例進入付委審查，大家就可能把一張張蓋住口鼻的紙拿掉，而且要思考清楚，如果一個錯誤判斷，國民黨會不會變成四面楚歌？



國民黨今天下午召開中常會，吳宗憲在會後轉述時對此回應，國民黨對於軍購一定是支持，我們對於增加“國防”預算也不反對，但要求只有一個，就是軍購必須要買台灣需要的武器、能交付的武器、合理的武器，而不是浮濫編列預算，這是國民黨一直以來的論述。



吳宗憲表示，這段時間一直有些政黨、媒體或側翼刻意誤導民眾，扣上國民黨擋軍購的帽子，他要在此澄清，從以前到現在最支持軍購、最支持“國防”的就是國民黨。但國民黨要求的是任何一項採購都要向社會負責。



吳宗憲強調，每一分“國防”採購的錢，都可能排擠到台灣的社福“國力”與基礎建設預算，所以每一筆預算都要審慎評估，只要對強化“國防”有利，國民黨絕對支持，但有些浮濫編列，例如：一瓶水120元、一張椅子5萬多元、一張桌子100多萬元等，這種東西就是要嚴加審核的部分。



至於“國防部長”顧立雄喊話，美國同意供售台灣的三案發價書草案，包含標槍飛彈、拖式2B飛彈與M109A7自走砲，即將於3月15日到期，盼“立法院”“外交及國防委員會”先授權簽約。



吳宗憲說，這尊重黨團自主，一定由國民黨“立法院”黨團來做決定，國民黨中央對黨團絕對是尊重，不會去干涉黨團運作。