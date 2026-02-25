鍾東錦還原借將賴香伶過程　最愛她流利客語

民眾黨創黨主席柯文哲25日拜會苗栗縣長鍾東錦。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月25日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨主席柯文哲25日偕民眾黨政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶拜訪苗栗縣長鍾東錦，鍾受訪時也還原當初向柯借將的過程，並強調最愛賴一口流利的客語，是賴最後能雀屏中選的主因之一。



賴香伶是苗栗縣三義鄉的客家人，將在3月16日出任苗栗縣副縣長，柯文哲特別選在農曆春節後偕同賴到苗栗縣政府拜會鍾東錦，包括中國國民黨籍“立委”邱鎮軍、民眾黨苗栗縣黨部前主委馮啟彥和年底有意要參選苗栗縣議員的白營參選人林志學和蔡君婷等人都到場陪同。



鍾東錦在會前受訪時也還原向柯文哲借將賴香伶的經過表示，他要感謝柯主席願意借將，其實賴過去在擔任“立委”期間就經常回來苗栗，畢竟這是她的家鄉，而且每次她對苗栗所提出的意見都非常得好，尤其是他特別喜歡賴一口相當標準流利的客家話，因為客家話對苗栗縣來講是非常重要的一環。



鍾東錦提到，現在檯面上很多各級民意代表，能夠用一口流利客語從頭講到尾的人其實並不多，因此他過去也曾建議苗栗縣議員在議會質詢時都能夠盡量用客家話，因為苗栗既然號稱是客家大縣，他當然希望大家都可講客家話，就像已故的客家文學家鍾肇政就曾說過一句話，“沒有客家話，就沒有客家人”，因此他希望所有客家人都應該要謹記這句話，盡可能去推廣客家話，讓客家話能夠源遠流長。



媒體詢問柯文哲，對賴香伶將出任苗栗縣副縣長是否有嫁女兒的感受？



柯文哲指出，他要感謝鍾縣長的厚愛，他對賴香伶非常有把握，不管是學經歷等各方面，在“中央”和地方也都任職過，所以他相信賴一定能盡自己最大的力量，在苗栗縣政府把她的工作做到最好。