掰了萬年總召後　郭正亮預言柯建銘結局

柯建銘告別民進黨團總召生涯，交棒蔡其昌。（民進黨團提供資料照） 中評社台北2月25日電／民進黨“立法院”黨團24日舉行黨團大會，討論幹部人選。結果並未經過投票，而是由民進黨團總召柯建銘出面宣布由蔡其昌接棒，新任幹事長由莊瑞雄擔任，書記長為范雲。對此，前“立委”郭正亮認為，柯建銘失去了總召的位置後，恐會失去表演的舞台，雖然保有不分區“立委”的位子、議事表決時還有一票，但恐不會去質詢，最後慢慢淡出。



民進黨“立院”黨團昨天召開黨團大會，討論幹部人選，總召一職由蔡其昌挑戰柯建銘，雙方一度傳出都堅持參選。所幸由柯建銘出面宣布由蔡其昌接棒。有綠委私下觀察，柯建銘自從大罷免大失敗退居二線後，已隱隱萌生退意，直到見到蔡其昌接班團隊完整，由英系、新潮流以及民主活水共治，最終才選擇牽成蔡接任總召。



郭正亮25日在中天網路節目《綠也掀桌》表示，柯本來就不想下台，因為失去了總召的位置後，恐會失去表演的舞台，“不知道以後會不會去“立法院”上班”。郭認為，柯建銘可能會像“立法院”前院長王金平一樣，雖然保有不分區“立委”的位子，議事表決時還有一票，但柯恐不會去質詢，最後慢慢淡出。



另外，“立法院”會昨天邀請“行政院長”卓榮泰進行施政總質詢，會議結束後，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜立刻趕往柯建銘的“國會”辦公室探視。韓接受媒體聯訪時表示，自己30多年前和柯同一天進“立法院”，柯辭掉總召後來給其打氣加油。韓國瑜除希望柯建銘注意身心之間調節，祝福柯身體健康、一切平安、一切順利。