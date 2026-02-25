柯P歸隊一日北高升級　黃國昌將騎全程

民眾黨舉行一日北高行前記者會。（照片：民眾黨提供） 中評社台北2月25日電／台灣民眾黨25日舉行中央委員會，並於會後舉辦自行車一日北高行前記者會。秉持創黨主席柯文哲的理念，今年的自行車挑戰規模更勝以往，秉持以“用汗水取代淚水”為精神，號召黨公職與支持者以積極行動不斷前進，不只停留在過去的遺憾與傷痛，而是共同迎向陽光與希望，為台灣人民開創更好的未來，大家關心的柯文哲也會歸隊。



民眾黨表示，今年的“一日北高”為了增加趣味性與挑戰性，特別分為“台灣隊”、“民眾隊”兩隊進行，並由黨主席黃國昌及新北市議員陳世軒擔任隊長，透過互相切磋砥礪，貫徹“一個人騎得快，一群人騎得遠”的團隊精神，兩隊競賽不僅以全隊達成的里程數計分、沿途各個站點以及線上直播都將有不同關卡以及讓支持者參與、左右比分的環節。



民眾黨說，其中備受矚目的“全程組”，除兩隊隊長外，“立法院”黨團總召陳清龍、台北市議員陳宥丞、中央委員李彥慶、中央評議委員簡幸甫、副秘書長黃成峻、副秘書長謝泊泓、國際部代理主任廖偉宏、前社發部主任張清俊等八人，將挑戰從台北關渡宮一路騎乘至高雄228公園。同時，各縣市黨公職與參選人也將以接力方式，由北到南於各站點共襄盛舉。



民眾黨代理副秘書長李頂立說明，今年路線總計規劃15個站點、全程超過380公里的挑戰。車隊將於228當天清晨6點自台北關渡宮準時出發，行經桃園竹圍及永安漁港、新竹代天府、苗栗清海宮與苑港漁港，中午抵達台中港站，並於彰化海尾寶天宮進行交接與休息；下半場則繼續挺進王功福海宮、雲林月光下友善農場及口湖遊客中心、嘉義布袋大眾廟、台南三股站與高雄情人碼頭，最終於晚間抵達終點高雄市228公園完成。



針對備受期待的“阿北歸隊”，李頂立也預告，柯文哲今年“絕對會出現”。雖然教練團不斷提醒間歇性騎乘的勞累，建議評估體力，但柯文哲仍展現強烈意志直呼：“我可以，我做得到！”李頂立賣關子表示，實際的騎乘段落將保留至當天揭曉，但確定的是，柯文哲將會沿途停靠台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等各縣市的特定站點，與各地熱情的支持者與民眾進行互動。

