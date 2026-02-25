柯文哲出席苗栗𪹚龍節　大讚客家文化

民眾黨創黨主席柯文哲25日出席苗栗火旁龍節活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月25日電（記者 盧誠輝）一年一度的苗栗𪹚(火旁)龍節25日正式登場，台灣民眾黨創黨主席柯文哲也親自到場出席，他表示這次第三次來參加，覺得規模一年比一年龐大，活動辦得也一年比一年還要好，很有客家特色，是未來苗栗可以向國際發光發熱的重要節慶。



“苗栗火旁龍”是早期是從迎龍慶典演變而來的，分為糊龍、牽龍、祥龍點睛、迎龍、火旁龍、跈龍以及化龍返天等七部曲，苗栗地區最熱鬧有趣的元宵節慶活動。



柯文哲、中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍“立法委員”陳超明和邱鎮軍、國民黨籍苗栗市長余文忠、民眾黨政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶等人都到場出席。



柯文哲在致詞時指出，這是他第三次來參加苗栗火旁龍活動，發現規模一年比一年還龐大，這是非常好的一件事情，因為很多文化活動的重點就是應該要每年都舉辦，然後在原有的規模基礎上繼續改進，就像新北十分放天燈、台南鹽水放蜂炮和台東炸寒單一樣，他相信苗栗火旁龍節也能變成很重要的文化祭典。



柯文哲強調，文化祭典只要越是在地化就越能國際化，他來三次的感受是一次比一次辦得好，他希望苗栗能繼續努力，讓這個節日變成苗栗可以向國際發光的節日。