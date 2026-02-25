民進黨撤銷3名爭議市議員參選人資格

民進黨今天舉行中執會。（照：民進黨提供） 中評社台北2月25日電／民進黨今天召開中執會，會中也審視近日黨內登記六都議員初選中，部分爭議人選的參選資格，其中涉助理費案一審被判7年10月的陳怡君、涉性騷的素人牙醫謝秉舟皆被撤銷初選登記；日前爆出酒駕的黃偵琳則自行退選，3人確定無法在2026大選中披綠袍參選。



雖然陳怡君已正式被民進黨撤銷初選登記，她不只口頭表示要選到底，更在台北市中心民權東路與林森北路十字路口掛起大看板，嗆聲要“拼連任、繼續服務”。



對此，參與本日中執會的與會人士表示，陳怡君如今已被撤銷初選登記，那麼日後也不可能被提名，所以若她日後還向選務機關登記參選，就會涉及民進黨違紀參選等相關規定，恐遭開除黨籍。



民進黨“直轄市”議員黨內初選領表登記，北市議員陳怡君涉助理費案、一審遭判7年10月，雖第一天就到場登記參選，但當晚民進黨廉政會就開鍘，將陳怡君停權2年6個月。而台南市議員第8選區以素人牙醫身分登記參選的謝秉舟，近日被爆料是性騷犯，謝男斥是任意指摘的言論，將蒐證提告誹謗與妨害名譽。



高雄左營楠梓區的參選人黃偵琳則爆出酒駕肇事，雖然出面三度鞠躬致歉，但未提退選。不過，最終隔日宣布退選。



中執會確定撤銷3人初選登記，之後會將參與初選的登記費、民調費通通退還。



據轉述，民進黨秘書長徐國勇在中執會表示，市議員初選民調的時程已經排定也都公布，3月2日到8日是高雄、3月9日到15日是台南、3月16日到3月22日是桃園、3月23日到3月29日是新北、台中。