國民黨換主視覺　締造和平、幸福前行

國民黨中央黨部換上新的主視覺，締造和平、幸福前行。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨中央黨部在農曆春節後更換主視覺，換上更符合主席鄭麗文路線的“締造和平 幸福前行”，並將國民黨的英文縮寫KMT，以鄭曾在宣誓就職時提及的Kind、Mindfulness、Team為新定義，代表了善良、正念、眾生平等，整體看來有讓人耳目一新的感覺。



鄭麗文在去年11月上任後，中央黨部曾換過一次主視覺，當時以“努力進前、藍天再現”為主軸，象徵總理孫中山路線，以及力拚2028重返執政的決心。



而鄭麗文至今已上任超過三個月，整體在處理黨務事宜的腳步也逐漸站穩，因此再一次更換主視覺，“締造和平 幸福前行”代表她力拚兩岸和解融冰路線，希望替台灣締造和平，讓社會能幸福往前行。



且該視覺搭配的圖案也以紅色、深藍、淺藍和白色為主，再加上一雙藍白顏色拳頭組成台灣的圖樣，更是代表藍白合作贏回台灣的象徵。



另外在黨部一樓的走廊，除了保留前任主席朱立倫設置的蔣經國政績牆外，也換上鄭麗文在全代會上宣誓就職時的一段話“因為善、因為正念、因為團隊精神，我們可以把現在最壞的時代，從今天開始、從此刻開始、從這裡開始，跨出第一步，不管刀山火海，不管荊棘滿布，因為我們心中有善、有正念，我們堅定的腳步、堅定的信心，要帶著台灣走向光明、迎向希望，這是我們中國國民黨的使命，也是每一位都會跟麗文一起不斷的努力，夙夜匪懈，不達目的絕不罷休。”以此激勵黨部同仁。

