“國情報告”無共識　黃國昌：重點是實問實答

民眾黨主席黃國昌。（照片：民眾黨提供） 中評社台北2月25日電／“立法院”朝野黨團24日協商賴清德“國情報告”未達成共識，將擇期再協商。台灣民眾黨主席黃國昌今天表示，實問實答才符合賴清德在競選時的承諾，不用執著於字面上到底是“諮詢”還是“質詢”，重點是實問實答。



黃國昌表示，恭喜蔡其昌榮任總召，只不過民進黨應思考的是，到底要不要賴清德履行選舉時的承諾、回應人民的期待，而不是剛上任就急著拿“立法院長”韓國瑜當擋箭牌，這不是一個太好的方式。



台灣民眾黨下午舉行“2026一日北高380挑戰行前記者會”。



民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌今天表示，朝野討論“國情報告”進行方式，認為或許可讓賴清德“國情報告”完，接續讓各黨團推派的“立委”發言，再讓賴清德第二次發言，共三個階段。



蔡其昌說，國民黨團建議把時間切更細，例如先讓一部分“立委”發言完後，讓賴清德第二次發言，再接續讓其他“立委”發言，賴清德再進行第三次發言。



對此，黃國昌表示，昨天民眾黨團總召陳清龍已清楚說明，用什麼樣的詞彙去修飾，其實不重要，重要的是實問實答，“立委”代表人民發表心聲，更希望得到過去無法獲得的資訊。



黃國昌說，實問實答才符合賴清德競選時的承諾，這次通過的決議案是由民眾黨提出，要求賴清德履行2024年競選承諾“總統”有義務到“立法院”進行“國情報告”並且接受諮詢”，不用執著於字面上到底是“諮詢”還是“質詢”，重點是實問實答。

