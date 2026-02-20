台南舉人公廟　考生都來求上榜

位於台南白河的舉人公廟以信徒祈求考試順利聞名。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南2月26日電（記者 蔣繼平）位於台南白河的舉人公廟是當地知名廟宇，主祀一位許姓舉人，以信徒祈求考試順利聞名，每逢大考時期，許多考生及家長，都會到白河舉人公廟祈福，廟內供桌都擺滿准考證影印本，這也是出身台南子弟的共同經驗。



舉人是中國古代科舉制度中，在省級“鄉試”中考中的人，地位在秀才之上，有資格參加更高級的會試（爭取成為進士），明清時俗稱為“老爺”。中舉人即代表踏入仕途，具有擔任低階官員（如學官、知縣）的資格，社會地位顯著提升。



舉人公廟主祀舉人公，據廟碑記載，創建於道光9年（1829年），創立之時，廟地一帶為墓地，後來店仔口庄民蓋一小祠，時稱“聖公媽”。數載後，有人將許姓舉人之祿位迎至小祠，自此香火日盛。廟內另祀觀世音、土地公、註生娘娘、太子爺。



據傳，“舉人公”乃讀書人，對考試特有神助，因此廟方自1981年開始創辦學生奬助金以奬助學生，為廟方獨有的特色。每年農曆的八月十八是舉人公千秋祭典，會有許多金榜題名的考生請戲班謝神，最高紀錄曾戲台曾高達百台以上。



每年5、6月大考時期前夕，常有許多父母帶著子女到此廟祭拜，祈求中榜。廟方也有提供“狀元筆”，只要求到一聖筊即可，添油香錢隨意。此外，還有順利考上、金榜題名的學長姊捐贈的“還願筆”，分享好運給學子與考生。



台南市白河區，舊稱“店仔口”，前身“白河鎮”，位於台南市的最東北端，面積是台南第二大的行政區。2025年底白河區戶數約1.1萬戶，人口約2.5萬人。關子嶺溫泉最有名，是著名泡湯區，景點有關子嶺風景區、水火同源、白河水庫等。