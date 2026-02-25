吳崑玉控潛艦洩密　馬文君：胡說八道就告

遭名嘴吳崑玉指控洩密，藍委馬文君痛批，胡說八道，就是告。（照片：馬文君臉書） 中評社台北2月25日電／台灣自造潛艦原型艦海鯤號日前進行潛航測試，目標在6月底前交艦，針對前親民黨文宣部副主任吳崑玉在政論節目中指控中國國民黨籍“立委”馬文君“洩密”，導致潛艦主機被大陸阻撓。馬文君25日在臉書發文怒批，無中生有編故事，將撥亂反正提告。



“胡說八道，就是告！”馬文君說，吳崑玉在綠媒政論節目中指控她“洩密”，還無中生有了一個光怪陸離，時空錯置的故事，自稱有海軍人士告訴他，潛艦的“主機”是加拿大製，卻被大陸阻撓，後來繞道英國才簽約，說是因為馬文君曾在外交暨“國防”委員會中“打電話”。馬文君強調，“我明確地向大家報告：這個故事，是假的，我沒有，也不可能洩密，你胡說八道，我就是告你！”



馬文君表示，更可悲的是，吳崑玉與綠媒政論節目，連編故事都編得很爛，邏輯不通，若如吳崑玉所言，相關資訊是機密，“海軍人士”豈能告訴吳崑玉？她也鄭重呼籲“國防部”與海軍徹查，若相關資訊為真，則是洩密，若相關資訊為假，就是造謠！民進黨，綠媒，特定側翼名嘴，整天造謠，搗亂社會，民眾已經煩透了，而她作為民意代表、公眾人物能做的，就是義正詞嚴，撥亂反正！