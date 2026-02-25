柯文哲：看到互相包容　台灣不應繼續內耗

苗栗縣長鍾東錦（右）、民眾黨創黨主席柯文哲（左）分執朱砂筆，共同為祥龍點睛。（柯文哲臉書） 中評社台北2月25日電／慶元宵·2026苗栗𪹚（火旁）龍節系列活動，25日上午在苗栗市玉清宮廣場由中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦、台灣民眾黨創黨主席柯文哲執朱砂筆共同為祥龍點睛揭開序幕。柯文哲表示，客庄文化的傳承、信仰的凝聚、跨越黨派的合作，這才是台灣真正需要的進步力量。



柯文哲認為，台灣不應繼續內耗，從客家庄的火旁龍節、白沙屯的香燈腳，到跨黨派的縣政合作，他看到的是台灣社會互相包容、團結向上的力量。



苗栗火旁龍活動今年邁入第28年，苗栗市公所循例於農曆大年初九在苗栗市玉清宮前廣場舉辦“祥龍點睛、神龍祈福、貓裡客家龍競技”，為年度客庄元宵盛事揭開序幕。



點睛儀式循古禮進行，由國民黨籍苗栗市長余文忠向玉清宮眾神上奏表章後，與邀請擔任點睛官的“客委會”主秘吳克能、民眾黨創黨主席柯文哲、苗栗縣長鍾東錦、藍委陳超明、邱鎮軍等人為祥龍開光點睛。儀式完成時，群龍伴隨煙霧、鼓聲齊舞，氣勢如虹。



柯文哲25日在臉書發文表示，他25日早上來到苗栗在玉清宮參加苗栗𪹚龍節點睛儀式。這是柯第三次來。看著15尾祥龍在煙霧裡翻騰，一年比一年盛大，震撼力真的很強。文化要在地化，才能國際化。火旁龍節保留純粹的客家庄元素，這是台灣珍貴的文化資產，只要持續傳承下去，一定會在國際上發光發熱。



柯文哲指出，3年前，他走過9天8夜的白沙屯媽祖徒步進香。在進香的路上，沒有人管你是什麼顏色、什麼黨派、什麼族群。自然遞上一瓶水給你喝、送你一張濕紙巾擦汗。沿途免費的結緣品，都是信徒無私的提供。那種台灣人最純粹的善良跟互助，在總是對立的政治環境裡，特別讓人感動。



柯文哲提及，被羈押的這一年，很多支持者特地去走白沙屯進香替柯祈福，也常有人到拱天宮跟山邊媽祖祈求柯能一切平安。除了感謝媽祖娘娘的庇佑，更要親口謝謝大家：“謝謝你們一直都在，接下來不管遇到什麼困難，我都會心存善念、盡力而為，一步一步走下去”。



柯文哲說，25日下午與民眾黨政策會執行長賴香伶、民眾黨準備參選苗栗縣議員的林志學、蔡君婷，一起去拜會鍾東錦縣長。賴香伶3月16日就要接任苗栗縣副縣長。鍾縣長很大方，不只在媒體面前給兩位年輕參選人自我介紹的機會，也對賴香伶的能力讚不絕口。



鍾東錦稱讚賴香伶過去在“立法院”的表現有目共睹，更重要的是，她能講一口流利的客家話。苗栗是客家大縣，推廣客語、照顧客家鄉親是非常重要的大事。柯文哲說，很感謝鍾縣長的提拔，相信賴香伶一定能好好在苗栗發揮所長。