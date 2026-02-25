蔣萬安參觀台北燈節上海燈區　致意台辦訪團

除了各大上海意象燈組外，還特地在前方布置黃浦江造型的小燈呼應。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北2月25日電（記者 莊亦軒）2026台北燈節花博展區25日晚間進行開幕點燈，捷運圓山站一號出口出站，映入眼簾的就是璀燦的上海燈區。中國國民黨籍台北市長蔣萬安25日出席點燈儀式後特地前往上海燈區與上海市台辦聯絡處處長徐皓率領的參訪團握手致意。



上海市政府從2016年開始參與台北燈節至今已邁入第11年。今年上海燈區以“SHANGHAI 2026”為主題，位於花博展區入口顯眼處，融合現代高科技與都會風貌。創作理念強調展示上海的國際化都市景觀，特色包括矗立的東方明珠、上海中心大廈等知名建築燈組，並以馬匹造型的燈藝象徵城市奔騰活力，營造出強烈的科技感與現代化氛圍。



蔣萬安在完成主燈點亮儀式後，特別步行前往友好交流燈區中的上海燈組，與由徐皓率領的參訪團成員會面寒暄。雙方先在燈區入口處簡短交談，隨後互相握手致意，氣氛自然融洽。現場不少民眾也駐足圍觀，用手機記錄這一幕。



雙方特別選在以馬年為主題的造型燈組前，以及呈現上海地標意象的黃浦江燈景旁合影。燈組以奔騰駿馬象徵活力與前進動能，背景則以流動光影勾勒黃浦江兩岸天際線，展現城市現代感。蔣萬安與參訪團成員在燈光映照下並肩站立，彼此互動輕鬆，現場工作人員協助調整站位，媒體鏡頭與民眾手機快門聲此起彼落。



合影後，蔣萬安再次向參訪團成員握手致意，並簡單寒暄問候。為燈節現場增添一段交流畫面，也讓友好燈區的意象更加鮮明。



今年台北燈節上海訪團有兩團，主團是由上海台辦聯絡處長徐皓率團、文旅局團僅由巡視員率團，層級都有降低。