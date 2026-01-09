苗栗縣長鍾東錦：兩岸應用文化交流而非戰火

苗栗縣長鍾東錦致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月26日電（記者 盧誠輝）一年一度的苗栗𪹚（火旁）龍節25日正式登場，今年特別邀請到山西打鐵花團隊到苗栗演出，中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦致詞時表示，他希望兩岸永遠都能夠透過藝術與文化來進行交流，絕對不要用戰火交流，所以兩岸一定要和平，讓兩岸的文化都能夠長長久久。



打鐵花是中國古代匠師們在鑄造器皿過程中發現的一種民俗文化表演技藝，始於北宋，盛於明清，至今已有千餘年歷史。打鐵花技藝是將鐵屑加熱至攝氏1600度以上熔成鐵水，隨後敲擊拋灑，展現“天女散花”般的震撼場面。打鐵花技藝後來活耀於山西晉城和運城等地，因此便組成山西打鐵花團隊到處表演，為中國國家級非物質文化遺產的代表。



鍾東錦指出，他很高興能夠出席苗栗火旁龍活動，也感謝成真火舞團和山西打鐵花團隊帶來的精采表演，他也要感謝神農大帝協會的李乾龍理事長，提供山西打鐵花團隊的聯絡方式給苗栗縣政府，才能爭取到山西打鐵花團隊到苗栗的兩場演出，今晚在苗栗市演出，明天則會在竹南鎮表演，希望大家都可以把握機會來看精彩表演。



鍾東錦提到，成真火舞團成員楊立微日前才剛獲得英國達人秀的最高榮譽，不但是台灣之光，也為台灣打開國際知名度，特別是有包括成真火舞團和山西打鐵花團隊的兩岸文化交流，都能夠讓大家大飽眼福。



鍾東錦強調，他相當希望兩岸永遠都能夠透過藝術與文化來進行交流，絕對不要用戰火交流，所以兩岸一定要和平，希望兩岸文化都能夠長長久久，永遠交流。

