AIT首度參與台北燈節　蔣萬安谷立言同台

蔣萬安與AIT處長谷立言等人共同點亮台北燈節主燈。(照:台北市政府) 中評社台北2月26日電（記者 莊亦軒）2026台北燈節以“雙展區、雙IP”人氣角色強強聯手席捲台北，25日晚間花博展區由中國國民黨台北市長蔣萬安與AIT處長谷立言共同點亮10公尺高的台北燈節柯博文主燈，蔣萬安結束園區主燈點燈後與谷立言共同走到AIT展區點亮燈組。蔣萬安主燈區致詞時表示，所有燈飾的交流，也是台美深厚友誼具體的展現。



蔣萬安25日晚出席2026台北燈節花博展區點燈活動，美國在台協會處長谷立言也一同參與點燈。花博展區設有柯博文主燈、大黃蜂、密卡登等變形金剛IP燈組外，捷運圓山站出口即可見上海燈區，呈現東方明珠廣播電視塔、上海中心大廈等地標意象。



美國在台協會首次參展台北燈節，適逢美國建國250周年，蔣萬安在AIT展區致詞後，AIT高雄分處處長張子霖（Neil H. Gibson）邀請蔣萬安、谷立言共同點燈。



美國在台協會指出，本次主題花燈特別邀請台灣重量級燈藝師林玉珠、李冠毅與李青芸操刀，精心設計，以“輝映自由.共譜繁榮 Light of Freedom， Promise of Prosperity”為主題，融合精緻工藝與現代美感。作品展出於台北花博園區“友好燈區”，展現美國與台灣之間持久的友誼，以及對自由與民主的共同承諾。



蔣萬安在AIT展區致詞時表示，今天的點燈別具意義，不僅是AIT首次參加台北燈節，更是慶祝美國建國250周年，這個重要的里程碑。250年前美國追求自由、平等、民主、人權建立國家。而今透過文化、城市、人民的交流，將這樣的價值傳遞到全世界。



蔣萬安指出，我們不只點亮今天的夜空，也照亮台灣和美國長期堅定而穩固的情誼。



谷立言以中文致詞表示，花燈以“輝映自由.共譜繁榮”為主題，紀念美國建國250周年。透過與台灣共同的價值觀，美台建立非常友好的夥伴關係，也特別感謝蔣萬安市長與觀光傳播局的團隊，最後祝大家新年快樂，萬事如意，馬上成功。