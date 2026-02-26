特朗普國情咨文未提大陸　翁履中：台要警覺

特朗普國情咨文沒提中國大陸，翁履中表示，不能小看這個訊號。（照片：翁履中臉書） 中評社台北2月26日電／美國總統特朗普24日在“國會”聯席會議發表第二任期首次國情咨文，宣稱“美國回來了！比以往更大、更好、更富有、更強大”，並宣告“美國黃金時代已來臨”。美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中25日在臉書發文指出，台灣真正要警覺的是，特朗普國情咨文幾乎沒有提到中國大陸，不能小看這個訊號，真正要提防的是，往往是那些沒有說出口的部分。



翁履中表示，特朗普國情咨文表面上，唯一沒有被明確拉成核心主軸的就是“晶片競爭”，對台灣而言，這似乎讓人稍微鬆一口氣。但台灣真正要警覺的，是特朗普幾乎沒有提到中國大陸，這種近乎噤聲本身就是訊號，當中國大陸不再被用來作為公開動員的對象，可能正被保留為另一種用途，不是用來對抗，而是用來談判、用來交易、用來產出可以對選民展示的“勝利成果”。



翁履中說，尤其是在關稅權限遭遇司法挑戰之後，特朗普更需要一個能對選民交代的“大交易”。問題在於如果華府與大陸出現某種交易空間，台灣會不會被寫進框架裡？對台灣而言，真正的危險往往不是大聲宣告的改變，而是那些看似抽象、卻能在往後反覆使用的句子，所以沒說的，才令人擔心。



翁履中指出，台灣要理解，特朗普在關稅問題上受挫，不代表他會放棄用“交易”去創造勝利的敘事；也不能因為他沒有特別提到台灣的晶片就自以為安全；更不能小看中國大陸在演說中消失這個訊號，它可能意味著中國大陸正在被重新定位，從動員對象，轉變成重要交易對象。在這種局勢下，台灣更需要做的，是在內部凝聚共識。讓美方在計算利益時清楚知道：與台灣合作能帶來可見、可累積、可延伸的好處；相反地，把台灣放上談判桌，成本會更高、代價會更大、風險也更難控。



翁履中強調，國情咨文說了很多，但真正要提防的，往往是那些沒有說出口的部分。在政治舞台上，燈光照不到的地方，往往才是談判真正開始的地方。