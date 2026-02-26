解讀特朗普國情咨文　學者：美出現焦慮訊號

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／美國總統特朗普於台灣時間25日上午在“國會”發表第二任期首次國情咨文，主題“America at 250： Strong, Prosperous and Respected”意在以建國250周年敘事重塑國家信心。台學者李其澤指出，綜合英美媒體與政策評論，其實更像一場在民意低迷、司法挫敗與外交壓力交織下的政治動員與敘事防衛。它揭示的不是權力高峰，而是超級大國在內外張力中出現的焦慮訊號。



根據《中時新聞網》報導，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤指出，美國多項民調顯示，特朗普在國情咨文前支持率僅約四成，不支持率逼近六成，為近代總統首次國情咨文最低之一。



李其澤透露，媒體普遍認為，白宮已將2026期中選舉塑造成對特朗普本人的公投。因此演說長度本身具有象徵性，當政治資本下降，領導人往往以更強烈、更冗長的敘事填補正當性缺口，這場史上最長國情咨文，某種程度正是政治脆弱的延伸。



李其澤提及，特朗普在演說中強調股市、投資與就業表現，宣稱經濟“前所未有地繁榮”，並將通膨與生活成本壓力歸咎於前任政府。但多家媒體與民調顯示，多數家庭仍感生活負擔沉重，薪資增幅落後物價，民眾經濟體感並未改善。這種“數據繁榮—體感困難”的落差，已成為當前美國政治極化的重要來源，也削弱了特朗普經濟民族主義的說服力。



李其澤強調，這次國情咨文的重要背景，是最高法院對關稅權限的裁定削弱行政工具。特朗普在演說中公開批評司法機構，顯示行政與司法衝突升高。評論普遍認為，當經濟民族主義核心工具受挫後，白宮轉向政治動員與文化議題維持支持。這種“制度制衡對抗行政擴權”的張力，正反映美國憲政體制在強人政治風格下的壓力測試。



至於外交段落部分，李其澤認為，是演說最具全球意涵部分。特朗普強烈警告伊朗核計劃，並在中東軍力部署背景下釋放軍事訊號，同時宣稱美國在多個衝突區域扮演調停者角色。然而國際評論指出，當美國在中東、歐洲與印太多線介入時，外交資源與戰略負荷正在上升。宣示“以實力促和平”的同時，美國也面臨承諾過多與能力分散的風險。這種擴張式外交敘事，反而暴露全球領導角色的結構性壓力。



李其澤表示，綜合英美媒體觀察，2026國情咨文呈現核心矛盾：特朗普試圖描繪一個更強大、更受尊重的美國；但現實卻顯示一個在內部分裂、制度衝突與外部承諾過載中調整角色的超級大國。當國內共識減弱、盟友信任波動、全球責任擴張時，領導人往往以宏大敘事維持國力形象，此次演說正屬此類。