藍最大危機曝？郭正亮：沒大人美幹嘛見你

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／“行政院”提出預算規模達新台幣1.25兆的軍購特別條例草案將付委審查，中國國民黨表示，國民黨版本“國防”特別條例草案會在3月6日前確定。前“立委”郭正亮25日在政論節目質疑，最大在野黨國民黨竟拿不出說帖，連綠營推新台幣1.25兆有作弊灌水都沒能講清楚，國民黨現在最大危機是“沒有大人”。



郭正亮25日在政論節目《大新聞大爆卦》說，國民黨誰要出來把對美國的立場說清楚，傅崐萁？鄭麗文？還是縣市長？最根本的問題就在這裡。韓國瑜現在是“立法院長”，不能介入黨派，可是他能接觸到很多社會重要人士，“我跟你保證，他聽到的都是負面的！”



“就是你不讓它付委，人家不能理解！”郭正亮質疑，他覺得很奇怪，這麼大的問題，為什麼沒有說帖？國民黨連說帖都沒有？不知道在幹什麼？中央黨部也可以出說帖，可以跟政策會協調，共同出個說帖，到現在沒看到。這方面恐怕要好好想清楚，否則就會看到民進黨籍“立委”莊瑞雄、范雲、陳培瑜、沈伯洋這些人又來了，“你只要不通過他的1.25兆，他照樣這樣說你！”



郭正亮強調，所以國民黨就是要說清楚：我認為上限就是8000億打死，其他的我不會過！把為什麼講清楚，說不是反美，我們願意買武器，可是認為最多只到8000億，因為其他都是民進黨的私房錢，有台灣採購的部分，至少3000億，綠營在作弊！



郭正亮說，這種話國民黨為什麼不能說清楚？所以國民黨現在最大的危機，真的是“沒有大人”！這真的很離譜。他還聽到一些“聲音”，說如果不能證明自己是有份量可以搞定國民黨，那美國幹嘛見你？