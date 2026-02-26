與那國島部署飛彈　翁履中：誰給日本底氣？

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／日本防衛大臣小泉進次郎24日宣布計劃於2030年度在沖繩與那國島部署03式中程防空飛彈部隊，由於與那國島距離台灣僅約110公里，引發國際高度關注。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中指出，日本此舉象徵戰略重心正式南移，第一島鏈防線正明確向台灣周邊推進。



翁履中分析兩面向，政治層面與軍事層面，中國大陸想釐清的是：誰給日本這樣的底氣？這是日本自主戰略轉向的結果，還是美國默許甚至鼓勵的產物？



翁履中26日在臉書表示，過去日本在西南島鏈的強化部署多半低調推進，“慢慢做、少講一點”，避免刺激大陸，也降低國內爭議。但這次直接把時程攤在陽光下，政治訊號大於軍事意義，本質上就是宣示，日本的戰略重心已經南移，第一島鏈的防線正更明確地向台灣周邊推進。



翁履中分析，第一是政治層面。鷹派氣氛升高、高市“內閣”選舉勝利帶來更大的政策空間，日本領導層更願意公開強化嚇阻姿態。這既是對國內安全焦慮的回應，也是對盟友的保證：日本不只口頭支持區域穩定，而是願意投入實質資源。不過，這是不是已經有了全民共識，還可以再觀察！



第二是軍事層面。與那國的部署，讓日本的防空、監偵與電子戰網絡向西延伸，壓縮台灣東側海空域的灰色地帶空間。它無法改變區域軍力總體平衡，但確實提高門檻、增加成本、延長預警時間。



翁履中認為，解放軍不會因為一套50公里級防空飛彈就產生戰略失衡感。從軍力規模與區域投射能力來看，大陸不會認為這構成立即性的重大威嚇。這種部署帶來的是象徵性與結構性壓力，而不是決定性優勢改變。真正讓大陸在意的，不是飛彈性能，而是背後的政治訊號。



翁履中說，中國大陸想釐清的是：誰給日本這樣的底氣？這是日本自主戰略轉向的結果，還是美國默許甚至鼓勵的產物？如果判斷這屬於美日整體戰略協調的一部分，那麼回應邏輯就不只針對日本，而會放入對美博弈的更大框架之中。



日本在第一島鏈節點強化部署，符合華府期待。翁履中提醒，關鍵問題在於：這是明確授意，還是默契形成？對大陸而言，這個判斷至關重要。若中國認定美方默許甚至主導，日本的行動就會被視為美國戰略延伸，而非單純的日本自保。這讓區域格局變得更微妙。