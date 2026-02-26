“國情報告”協商破局？徐巧芯提221

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／“立法院”朝野黨團24日協商賴清德“國情報告”未達成共識，將擇期再協商。台灣民眾黨“立法院”黨團主張實問實答，要求賴清德要回答到飽。中國國民黨籍“立委”徐巧芯25日在政論節目提出，除了“552”，也可採藍綠白“221”兩輪問答形式，可兼顧賴清德想要的統問統答，又可把“立委”的詢問回答得更清楚。



徐巧芯25日在政論節目《鄉民“監察院”》質疑，民進黨“立委”陳培瑜很奇怪，人家不同意你的觀點，你就說在擋？永遠衹有這句話嗎？大家是在協商！大家意見不一樣，協商破局，可以再協商；怎麼可以說，不聽民進黨的話“就是在擋”呢？



“國情報告也是我們提出邀請的，一定是我們最希望他來！”徐巧芯說，只是你來了，不能說講完、拍拍屁股就走了。所以她覺得不一定要“552”，比如說“221”？第一回合假如說5個“立委”去，最起碼應該是賴清德講完後，2個國民黨、2個民進黨、1個民眾黨，講完；然後賴清德再講，然後2個國民黨、2個民進黨、1個民眾黨，賴清德再回一次，結束！



徐巧芯強調，這個方式又可以兼顧賴清德想要的統問統答，又可以讓“立法院”對於賴清德發言，還未盡瞭解他意思的“立委”，得以再次透過詢問、或評論的方式，讓賴清德再有一個發言的機會，把事情陳述得更清楚。