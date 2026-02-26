若7月全球美關稅歸零　郭正亮：鄭麗君下台？

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／美國最高法院宣判對等關稅違法，總統特朗普隨即宣布對全球進口產品課徵15%關稅，日前拍板的《台美對等貿易協定》遭質疑。前“立委”郭正亮指出，“賴政府”答應一堆投資承諾，但7月24日後搞不好美國對全球關稅變零？那“行政院副院長”鄭麗君要不要辭職？國民黨為什麼不這樣講話？現在的問題就在這裡，不知道國民黨的立場是什麼。



美國總統特朗普改採“1974年貿易法”第122條，對全球統一徵收15%關稅且疊加既有最惠國待遇稅率（MFN），最長為期150天。亦即7月24日到期，但若經國會同意能再延長。



郭正亮25日在《大新聞大爆卦》節目質疑，為什麼國民黨沒辦法說清楚？他以前在蘇嘉全當院長時的辦公室，聽過很多各界的聲音，有民間的、也有企業界的。外界可能會問：你國民黨現在是準備跟美國對著幹了是不是？一定會有人問，台美經貿協議也要對著幹嗎？



郭正亮說，“我覺得對著幹也沒關係，因為7月24日以後就歸零了！”，美國國會不會通過的，所以就是這5個月，15%+N。相對於民進黨政府答應了一大堆投資承諾，也是15%！國民黨為什麼不能把這些論述講清楚？說如果對賭，7月24日之後搞不好變成零？



郭正亮強調，不知道為什麼國民黨不能講這種大白話？如果這樣講，那鄭麗君還講什麼？不然鄭麗君確定7月24日之後不會歸零嗎？如果7月24日之後真的歸零，“妳鄭麗君要不要辭職？”國民黨為什麼不這樣講話？現在的問題就在這裡，這是國民黨最大的問題。



郭正亮強調，民眾黨還有想方設法，避免掉這種問題，他們讓自己的立場浮現，蠻清楚的。民眾黨的看法指出，連美國那邊的法律都不成立，這怎麼審？但他真的不知道國民黨的立場是什麼，最大的問題就在這裡，“誰能夠告訴我國民黨的立場是什麼？”