對美工作失敗？郭正亮：520前賴難過境美

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／台美對等貿易協定（ART）在2月中完成簽署，“行政院”提出預算規模達新台幣1.25兆的軍購特別條例草案也將付委審查。前“立委”郭正亮25日在政論節目指出，由於習特會，賴清德520前難過境美國，若特朗普又對台灣問題講了什麼話，賴憂慮恐被貼“對美工作失敗”標籤。郭正亮表示，“國防”預算、台美貿易協議，就是為了要讓特朗普高興。



對於賴清德改稱對岸“中國大陸”，郭正亮25日在政論節目《大新聞大爆卦》說，賴清德可以先開放旅遊，這很容易做，為什麼不講？“他不會做啦！我認為他現在心心念念，就是要拉緊美國的關係。”賴現在焦慮的不是在野黨，而是特朗普去中國大陸會講什麼。而且現在美國也希望大陸領導人回訪，要給經濟利多的承諾，所以賴清德大概知道520之前，他是沒有機會過境美國了，“你上任兩年，去不了美國！”



郭正亮強調，如果特朗普又對台灣問題講了些什麼話，那賴清德還有機會去嗎？賴焦慮的是這個，就是他會被在野黨貼上一個標籤，說“你對美工作失敗！”這才是賴最關心的。“國防”預算、台美貿易協議，這些東西也都是“為了美國”！賴清德哪裡是為了台灣的“國防”？



“你以為那些武器能打？能不能交貨，他根本不care（關心）。”郭正亮說，“就是為了要讓特朗普高興！”如果特朗普在4月初就把你給賣了，那不是白搞一場？都已經弄出那麼多錢了，接下來不知道如何收場。948億、2500億乘以2，特朗普仍然這樣，那你到底在搞什麼？