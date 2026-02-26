吳子嘉：綠白合在收攏　韓國瑜看到藍危機

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜24日在國民黨立法實務研討會中，以古時“貼加官”隔絕呼吸酷刑為例，提醒黨團要思考趨吉避凶，化解危機。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，韓國瑜可能看到即將到來的危機。他覺得，綠白合逐漸在收攏中，民進黨賴清德已脫離了朝小野大的困境，未來反而恐變成國民黨陷入少數黨的一個困境。



韓國瑜24日在立法實務研討會上舉例，清朝皇帝欲殺鐵帽子王，但因牽一髮動全身而難以直接處置。最終宮中老太監建議，以“臉上一張一張貼濕紙”的方式，讓該人逐步窒息而亡，事後即使驗屍也難查出死因。韓說，若能讓軍購特別條例付委審查，等於先拿掉一張悶住口鼻的紙。若判斷錯誤，是否會讓局勢變得四面楚歌，值得深思。



吳子嘉25日在《董事長開講》節目中指出，韓國瑜可能看到即將到來的危機，韓知道一些大家不知道的事，才會提出那麼大、正面警告式的警語，就是用心良苦。“四面楚歌”是非常極端的形容詞，大過年的他告訴國民黨團“四面楚歌”，但國民黨團明明是“立法院”主導者。



吳子嘉表示，綠白合逐漸在收攏中，賴清德已經脫離了朝小野大的困境，未來反而恐變成國民黨陷入少數黨的一個困境，沒有辦法和解。



吳子嘉認為，國民黨“立院”黨團總召傅崐萁為了國民黨生存，他衹有拚到底一條路。因為若沒有辦法和解，一旦綠白合之後，他就變成“人為刀俎、我為魚肉”。這是傅在最後挨打之前的一個決戰，他不願意讓賴清德有好日子過。傅不願意幫賴清德在綠白合、朝大野小成型當中，幫賴清德在“立法院”錦上添花，傅因此選擇戰鬥。



