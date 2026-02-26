郭正亮看特朗普4月訪陸　台灣恐被交易

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／美國最高法院宣判對等關稅違法，總統特朗普隨即宣布對全球進口產品課15%關稅。前“立委”郭正亮25日在政論節目表示，美國籌碼變少，大陸領導人跟特朗普會談，當然會鎖定台灣問題，如前國安顧問波頓所說，這次就是台灣交易！



特朗普日前受訪表示，“我將在4月去中國，那將是一趟非常精彩的行程。”美媒報導，有白宮官員說美國總統特朗普將於3月31日至4月2日訪問中國。中國官方未證實此消息。



特朗普重申援引《1974年貿易法》第122條，全球性關稅正式定錨在15%，他強調這不只是稅收，而是“談判門票”，旨在解決他所謂的26兆美元國際投資赤字。特朗普近日再次公開指稱台灣“偷走了美國的晶片生意”，台灣已承諾的2.7兆台幣採購（包含能源、軍購），被視為“理所當然的補償”。特朗普暗示，15%關稅是為了在習特會上取得更多籌碼。



郭正亮25日在政論節目《大新聞大爆卦》提到，特朗普去中國大陸是3天2夜，其實這時間不算短，很多人都是去一天、隔天就走了。這表示特朗普是4月1日一整天，要跟大陸領導人好好談，這時間其實很長！那天剛好是愚人節，想一想，特朗普現在關稅籌碼沒了，相對於中國大陸，籌碼變少了，那大陸不會變硬嗎？當然就會鎖定台灣問題，要有突破，不然為什麼要增加經濟的利多給你美國？這是合理判斷。



郭正亮指出，而且特朗普第一任期的前國安顧問波頓又出來講話了，說“這次就是台灣交易”，波頓的用語就是這樣。