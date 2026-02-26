蔣萬安提育兒減工時　商總籲勞資彈性協商

商總理事長許舒博。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安25日宣布“育兒減少工時試辦計劃”，從今年3月1日開始，家中有12歲以下孩子的家長，可每日彈性減少1小時工時，市府將補助減少工時所對應薪資的8成。對此，商業總會理事長許舒博25日受訪時建議，考量每名員工的職務、薪資都不同，不應一體適用，政策應採鼓勵性質，而非強迫性質。



台北市長蔣萬安宣布，將於3月1日起開放民間事業單位申請“育兒減少工時試辦計劃”，由雇主同意員工每日減少1小時工時以兼顧育兒需求，減少工時的8成工資由市府補助，每家企業最高補助10萬元，預計補助55家。蔣萬安表示，希望透過措施協助家長兼顧職場與家庭，營造友善育兒環境。



根據《中央社》報導，許舒博提出三點建議，首先是考量企業規模跟人力調度能力不同，政策應為鼓勵性質，不該強迫。



許舒博指出，再者，考量每個員工的工作性質不一樣，有些職位可能無法適用，應由勞資自行協商，提供彈性空間。



許舒博表示，最後是友善育兒措施是否研擬“薪資上限”規定？若是薪資高的職務，也都讓政府買單嗎？舉例而言，鴻海創辦人郭台銘也有12歲以下的孩子，“要怎麼補助？”



許舒博說，應是市府鼓勵企業支持友善育兒措施，並給予定額補貼，而非直接補助員工的時薪8成，也呼籲態度應是鼓勵勞資協商，而非製造勞資對立。



中小企業總會理事長李育家表示，目前台北市府的試辦計劃“比較像是單向思考”。他說，若是辦公室型態工作，或許可透過同事支援、輪流調整因應，但其他像是服務業、製造業等產業環境並非如此。



李育家指出，服務業、商店、工廠等產業型態多元，“不是說請1個小時的假，政府補貼8成費用就能解決”，關鍵仍在人力如何補足、工作如何銜接，背後牽涉排班、生產流程與績效等多重問題。



李育家表示，中小企業更在意的是營運面衝擊，包括生產力是否下降、客戶服務是否受影響，以及整體績效如何評估，“那是很多層面的事情，不是只補一點費用就好”。



李育家認為，若員工育兒確有臨時照顧需求，可透過既有請假制度處理，再由政府提供適度補助，讓勞資依實際情況協調，彈性可能更大。他建議市府在試辦期間持續蒐集意見、滾動調整，以兼顧勞工需求與企業正常運作。