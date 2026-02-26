賴士葆挺盧秀燕訪美　平衡美方接收綠營資訊

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月26日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪時，表態支持國民黨籍台中市長盧秀燕訪美，認為此行有助平衡美方長期接收綠營資訊的現況。



近期藍營地方首長動作頻頻。台中市長盧秀燕規劃赴美訪問，被視為國民黨深化對美關係的重要指標。此外，隨著2026地方選舉逼近，傳出賴清德近期密會具備高網路聲量的王義川，外界解讀綠營可能推派其空降桃園，挑戰現任國民黨籍市長張善政。



賴士葆首先說明國民黨在國際關係上定調為和中、親美、友日，並將美國視為重中之重。他對盧秀燕的訪美行程抱持樂見其成的態度，期盼她能在此行揮出安打。賴士葆指出，美國目前接收的訊息多數來自綠營，藍營的聲音相對較少，因此有重要政治人物赴美溝通是好事，能藉機向美方解釋並化解對國民黨可能存在的誤解。



針對媒體捕捉到賴清德接見王義川並討論桃園選情的傳聞，賴士葆認為民進黨勢必會推派人選。他提及王義川具備台中市交通局長的經歷，且身為不分區“立委”，在網路上擁有高聲量。賴士葆對王義川挑戰張善政陣營表示歡迎，同時重申對張善政具備無比信心。他表示，張善政的科技背景、務實作風以及過去累積的政績，正是桃園目前推動各項建設所需的市長人才。