劉必榮：特朗普個性非常要強且有仇必報

東吳大學政治系教授劉必榮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）台美關稅生變，東吳大學政治系教授劉必榮接受中評社訪問表示，美國總統特朗普現在因美國最高法院的判決而腦羞成怒，歐盟、印度等各國多採觀望，但最終一定會屈服。台灣對美談判策略從去年開始就是採“順從”態度，此時觀望，若覺得非讓不可，那就只能乾脆一點，迎合特朗普個性，看能不能討一些糖吃。



劉必榮說，雖日前談定台美對等貿易協定（ART）、台美投資MOU，但從美國《紐約時報》24日報導看得出來，美國仍不滿意，美國會不會針對台積電再要求加碼，誰也不知道。



劉必榮，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士，研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。現任教於東吳大學政治系。



劉必榮接受中評社訪問表示，美國最高法院宣判對等關稅違法，特朗普隨即宣布對全球進口產品課徵15%關稅，目前世界各國都採暫緩現在觀望的方式應對，包括歐盟執委會要求美國完整說明後續擬採取的措施，並期望美國履行聯合聲明中的承諾、印度將待局勢更加明朗才重啟對美談判，但最終各國一定會屈服。



劉必榮說，從談判的角度來看特朗普的個性，特朗普個性非常要強且有仇報仇，且口袋裡恐怕還有許多方案、法源可以課稅，此次最高法院判決IEEPA違法，特朗普警告其他國家別耍花招，是典型的惱羞成怒，但若此時幸災樂禍看笑話，等特朗普回過神來，恐怕就會拳腳相向。



劉必榮指出，賴政府從一開始對美談判的策略，就是採取“順從”、逆來順受的方式，很多東西並沒有據理力爭，如對美軍購非常多的金額，卻不被考量在對美貿易順差內，賴政府在談判上並沒有換什麼實質的東西回來。但即便仍有很多改善的空間，賴政府也不見得會在後續對美談判補上去，甚至他也不鼓勵這麼做，因為很可能迎來特朗普的報復。台灣現在應該要做的是與大多數國家相同，先停下來觀望。