駁黨內軍購預算有分歧　藍委籲綠勿阻賴報告

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月26日電(記者 俞敦平)針對媒體報導黨內傳出對美軍購預算分歧做出回應，中國國民黨籍“立委”賴士葆今日受訪時對此進行了澄清。他指出，新台幣3500億與8000億元版本僅是時間差，強調須待美國確認售台武器品項後再編列預算。同時，針對賴清德“國情報告”，賴士葆呼籲賴清德珍惜“修憲”後首度踏入“立法院”的歷史機遇，建議採取合憲的統問統答模式並延長報告時間，期盼執政黨勿以朝野無共識為由阻撓。



近期美國特朗普政府傳出要求台灣增加防務投資。針對對美軍購特別預算，媒體指稱國民黨內部存在3500億元與8000億元兩種版本，引發外界對黨內路線分歧的揣測，國民黨主席鄭麗文與“立院”黨團的後續動向備受關注。此外，“立法院長”韓國瑜正推動賴清德赴“立院”進行“國情報告”，朝野目前正針對問答形式與時間長短展開協商。



賴士葆指出，軍購預算數字的差異並非路線分歧，而是時間差問題。3500億元的數字源自美國特朗普政府公開承諾的110億美元軍售案；8000億元則是考量媒體披露美方可能追加200億美元所推估的規模。他表示，國民黨的中心思想是依循過去慣例，待美國確定販售的武器清單與金額後，台灣再據此編列特別預算。此舉是為了避免重演“賴政府”先前在未知具體軍購品項下，便先行編列預算的狀況。只要美方正式宣布追加的軍售額度，國民黨同樣支持編列該筆預算。針對平面媒體報導黨內存在路線之爭，賴士葆回應無法解讀此說法，並表示黨內尚未有最終討論結果。



針對賴清德赴“立院”“國情報告”，賴士葆認為賴清德應設法促成此事。自“憲法”增修條文將“總統”赴國民大會報告的規定移至“立法院”後，至今尚無“總統”實際到“立法院”進行報告。賴士葆主張，採取統問統答模式符合“憲法”規範。他建議拉長報告時間至六到七個小時，並增加參與提問的“立委”人數，藉此凸顯“總統”在“憲政”體制中的重要性。



賴士葆向民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌表明，過去多為執政黨擔心賴清德在“立院”被杯葛而拒絕在野黨的邀請，如今在野黨已簽署同意，展現善意。他呼籲執政黨不應再針對人數或輪數等細節過度計較，更不該以缺乏朝野共識為由使報告破局，期盼賴清德能把握此次創下“憲政”歷史的機會。