藍路線分歧？羅智強：親美也和陸非常清楚

藍委羅智強受訪。（中評社 張嘉文攝） 藍委黃健豪受訪。（中評社 張嘉文攝） 藍委羅智強受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨近來是否出現路線分歧？國民黨“立委”羅智強今天表示，國民黨路線一直非常清楚，就是親美友日和陸，所以不管黨主席鄭麗文之後要訪問大陸，或是黨籍台中市長盧秀燕要訪美，都是對台灣很正向的事情，應給予祝福。



國民黨“立委”黃健豪則說，我們跟美國過去長期的互動非常密切，美國也是我們堅定盟友之一，所以盧秀燕訪美是正常的過程，多前往美國也讓大家多方瞭解台灣和美國的立場，這對台灣內部政局有正面幫助。



國民黨主席鄭麗文上任後便表達訪問大陸以及希望國共領導人會晤的意願，並對外表示預計上半年一定會到大陸訪問。而台中市長盧秀燕昨日率先公布自己將在3月赴美訪問，引發外界討論國民黨內是否出現親陸與親美的路線之爭。



羅智強今天在“立法院”受訪時對此表示，國民黨路線一直非常清楚，就是親美友日和陸。事實上我們必須跟所有與台灣和“中華民國”利益相關的國家也好，或是政治實體也好，保持密切的互動和交往。所以不管鄭麗文訪陸或者是盧秀燕訪美，都是正面的效果，必須給予祝福。



黃健豪則說，國民黨過去不管是民選首長或者“國會”，每年都有固定和美國的外交活動，國民黨長期以來跟美方政界的溝通，本來就是例行性且長期穩定關係。盧秀燕在上一屆市長任內，也曾訪美，這一次同樣在市長任內訪美，也代表和美國互動非常密切。



台中選出，與盧秀燕友好的黃健豪認為，很多的政策面向也都需要親自走一趟，來向美國政界，甚至是參眾議員層級來進行相關溝通，所以這都是正面行程，也鼓勵大家有機會多前往美國訪問，讓美方多瞭解台灣立場。