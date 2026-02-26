鄭照新證實盧將訪美　行程及會面層級仍保密

台中市副市長鄭照新接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 台中市副市長鄭照新主持“2027原住民族運動會籌備處揭牌”記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月26日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕25日在不公開行程中，向媒體證實將於3月中旬赴美國參訪，由於盧連續2天沒有公開行程，副市長鄭照新今天在公開活動中，被媒體求證訪美一事，他證實盧秀燕將訪問美國，在出訪成員方面，只能確定他本人不會隨行，有關於行程內容及會面層級，基於尊重安排方原則，待適當時機對外說明。



盧秀燕規劃今年3月訪美，她25日在不公開活動中向與會媒體高階主管鬆口證實，出訪時間預計在3月中旬，將走訪華府、紐約與波士頓等美東重要城市，並可望會晤層級高於一般“城市外交”的美方官員。



相關消息一出，引發討論，盧秀燕本周僅在2月24日有公開行程，多日未安排公開活動，外界揣測可能在為訪美行做準備。台中市副市長鄭照新26日主持“2027原住民族運動會籌備處揭牌”記者會，針對盧秀燕訪美議題受訪表示，確定會出訪，隨行人員方面，只能確定他個人會留守市府，其他的細節基於尊重安排方原則，待適當時機會對外公布。



鄭照新說，盧秀燕市長這幾天雖然公開行程較少，但在市府內部仍有許多公務活動並主持大小會議，尤其228連續假期將至，盧市長這幾天都忙著召開內部會議，至於外傳會晤層級高於一般城市外交，他則無法證實。