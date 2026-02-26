桃園選情下猛藥？傳賴欽點王義川挑戰張善政

綠委王義川。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／2026年底九合一選舉民進黨桃園市長人選備受矚目，25日民進黨中執會後，身兼民進黨主席的賴清德單獨約見民進黨不分區“立委”王義川，被解讀是賴清德徵詢其參選桃園市長，引發外界高度關注。目前民進黨仍有台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣及金馬離島共7個縣市尚未完成提名。



根據《民視新聞》捕捉到，在黨內屬於“正國會”、綠委王義川25日下午現身民進黨中央9樓主席室，原來是賴清德要單獨約見他。記者詢問和賴主席到底談了些什麼？王義川說各地選情都有聊，也包括桃園。當被追問主席是否表示希望人選是他時，王義川笑著回應“我不好意思講”，這句話隨即引發各界揣測。



民進黨內傳出多人推薦讓“聲量王”王義川出馬挑戰中國國民黨籍桃園市長張善政。王義川日前曾表示，要看過年時誰緊跟著賴清德去地方宮廟參香，就能知道黨屬意的人選。除了呼聲高的王義川，被點名的人選還包括“總統府”副秘書長何志偉及“法務部政務次長”黃世杰。經過賴清德此次約見，誰能披戰袍挑戰張善政似乎呼之欲出。



不過粉專“政客爽”以反諷的口吻表示，張善政慘了！民進黨最強母雞王義川要來了！驚傳賴清德親自徵詢“參選桃園市長”，這真的是桃園這一局、甚至全台最可怕的人選，嚇到張善政會漏尿、晚上會睡不好覺。還大酸“川家軍”終於盼星星、盼月亮、把王義川盼出場了！