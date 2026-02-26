吳子嘉斷言賴會主導民進黨團　雙柯要倒大楣

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／民進黨“立法院”黨團24日改選，“萬年總召”柯建銘下台，改由新系“立委”蔡其昌接棒。《美麗島電子報》董事長吳子嘉24日在網路節目表示，柯建銘離開後，將會回到一個賴清德主導的“立院”黨團，他要提醒柯建銘跟台灣民眾黨前主席柯文哲，這兩個人會倒大楣。



針對柯建銘卸下民進黨“立院”黨團總召職務，吳子嘉24日在網路節目《董事長開講》表示，柯建銘終於離開了，他質疑將會回到一個由賴清德主導的“立法院”黨團，“立法院”的運作方式會跟過去大不相同，他的手會直接伸進來，每一個動作都會直接干預。黨團所有的事情，是一個命令一個動作。



吳子嘉認為，柯建銘跟賴清德兩個人對抗的結果，就叫“雞蛋碰石頭”。“雞蛋”就摸摸鼻子灰溜溜的回家了，他恐怕就完蛋了，緊跟著而來的就是訴訟官司不會斷，因為他後面的案子會百案齊發。



吳子嘉覺得，賴清德從來不會原諒他的敵人，也不會給他的友人有太多利益，你要跟他要利益的時候，他會跟你翻臉。他是一個非常耿直的礦工之子，艱苦人出身，因此他什麼事情都很節儉，對自己要求也很嚴格，他對新潮流很多作風，他也不是很贊成，所以他用新潮流的人，也不是很多，就是幾個年輕的部長。



吳子嘉提醒柯建銘跟柯文哲，都要倒大楣。他推測柯建銘最後官司一定來，官司來的時候，他就慘了，後面的問題會非常糟糕。