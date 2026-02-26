卓榮泰下令：各部會不提供資料給李貞秀

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） “行政院”外觀。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍陸配、不分區“立委”李貞秀資格議題延燒，“行政院長”卓榮泰26日除定調李貞秀“立委”資格仍有瑕疵尚待確認，也下兩道令：一、“中選會”依照陸委會、“內政部”的去函，進行必要行政作業審慎處理。二、各部會一律不提供任何資料。



李貞秀自2月初宣誓就職後，旋即遭“內政部長”劉世芳主張李貞秀就職不符《國籍法》規定，要求“立法院”予以解職。陸委會主委邱垂正也質疑李貞秀放棄戶籍文件的真實性。不過，“賴政府”的作為遭外界質疑操作“兩國論”。



“行政院”26日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“教育部次長”朱俊彰、“運動部次長”鄭世忠、人權及轉型正義處長賴俊兆Semaylay‧i‧Kakubaw出席。



李慧芝轉述卓榮泰院會上給各“部會”首長的提示，前天在“立法院”質詢中，有人提出目前在“立法院”中有“立委”資格仍有瑕疵尚待確認，在提供各項資料時要特別審慎，關於陸委會也好、“內政部”也好，無論就兩岸人民關係條例或《國籍法》，目前適用都有不明確且瑕疵，甚至是不具備法定條件的現象存在。



卓榮泰下令道，在未獲得進一步確認前，請“中選會”能依照陸委會、“內政部”所去函內容進行必要行政作業審慎處理。



卓榮泰也說，在該名合格資格還未確認前，要求各部會一率不提供任何資料或機密資料，任何資料不予提供。