官方表態拒提供李貞秀資料　白：有何權力？

民眾黨團。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／“行政院長”卓榮泰26日定調陸配“立委”李貞秀資格瑕疵尚待確認，下令各部會一律不提供任何資料。台灣民眾黨“立法院”黨團26日回應表示，李貞秀是經過“中選會”確認提名與就職資格，痛批卓榮泰與相關官員已成“現代趙高集團”，“行政院”有何權力強行剝奪陸配參政權？



“行政院”26日正式宣佈，在李貞秀的合法資格沒有確認前，各部會一律不提供任何資料，包括機密跟一般資料。被問及是否等於卓榮泰將不接受李貞秀質詢？“行政院”發言人李慧芝回應，李女士戶籍國籍爭議，是否接受她質詢，院長稱她為李女士，答案已經很清楚。



民眾黨團表示，請卓榮泰直接向民眾說明：“民進黨執政下，在“中華民國”已取得身分證滿十年的陸籍配偶與新住民，是否仍被視為外國人士，且不具備參政權”？



民眾黨團指出，民眾黨“立委”李貞秀是經過“中選會”確認提名與就職資格，且經“立法院”韓國瑜院長與大法官監誓就任的“立法委員”，行政機關本於“憲政”職責，應接受“立法委員”監督及質詢。



民眾黨團痛批，卓榮泰與“內政部”、陸委會等官員，卻持著自己獨創的法學見解，跳過獨立機關“中選會”、不看、不讀、不懂“憲法”與兩岸人民關係條例，甚至連經海基會認證之文件，都誣陷為偽造，卓榮泰與其官員根本已成“現代趙高集團”。



民眾黨團說，卓榮泰有膽“違憲”、規避閃躲“中華民國”“立法委員”質詢與行使職權，也請拿出Guts說清楚“行政院”有何權力強行剝奪陸配參政權？