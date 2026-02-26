台股飆漲　館長：通膨嚴重消費倒退綠營害怕

館長在抖音提及，通膨嚴重民進黨也擔心2026、2028選不贏。（取自TikTok） 中評社台北2月26日電／台灣股市漲翻天，科技新貴富到流油，很多民眾卻無感。網紅館長陳之漢日前在網路直播提及，目前通膨非常嚴重，但股票卻創新高，在最高點誰賺去了，都是金字塔高端的人賺去，一般中小企業、一般上班族，大家都會發現東西變很貴。他也說，民進黨是非常害怕這種現象，害怕2026、2028選不贏。



對於館長所提現象，網友也留言一片附和聲浪。有網友說，以前一天吃三餐，現在改成吃兩餐。



館長日前在抖音直播提及，現在民進黨非常害怕，害怕選不贏，2026年、2028年都選不贏，2025年就已經試給你看了，他們選不贏。加上這幾年，有夠誇張大家有沒有覺得，民生問題很嚴重，不只是美國人搶我們的錢，這麼單純。大家有沒有發現一個東西已經失衡了，叫做通膨。



他說，你去早餐店，之前才有新聞出來你去早餐店家一顆蛋要20元，便當所有速食店、蛋糕甜點等，所有東西都在漲，所有東西都漲了一輪。



館長說，台灣股票3萬點，但為什麼大家消費力這麼弱，大家都不買東西，今年消費整個倒退，整個網路電商都倒退，雙11、雙12全部都倒退，我們台灣島內整個經濟都倒退，物價通膨非常嚴重，但是我們股票卻創新高，在最高點誰賺去了，都是金字塔高端的人賺去，一般中小企業、一般上班族，大家都會發現東西變很貴，薪水卻沒有增加。



經營健身業的館長說，東西越來越貴，我們就越來越難做，健身業也越來越難做，照理說吃的東西漲價，健身也應該要漲價，卻反而削價競爭，因為健身叫做非必要消費。



他表示，什麼叫做必要消費，衣服必要消費嗎？不是；娛樂是必要消費嗎？不是；但是吃是必要消費，住、行是必要消費，房租被漲了，電費漲了好幾次，炒菜要用油，雞蛋、菜、肉等都必要，出去外食漲價、外送漲價，那非必要消費就是娛樂，娛樂通縮，因為大家覺得沒必要花這個錢。