卓榮泰接受質詢？李慧芝：稱李女士很清楚了

“行政院”院會後記者會，發言人李慧芝主持。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰今天下令各部會不提供任何資料給台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀，後續是否會接受李貞秀質詢？“行政院”發言人李慧芝26日表示，李女士的國籍與戶籍爭議還沒辦法釐清，會否接受其質詢，卓榮泰日前稱呼李貞秀為“李女士”，答案應該很清楚了。



李貞秀自2月初宣誓就職後，旋即遭“內政部長”劉世芳主張李貞秀就職不符國籍法規定，要求“立法院”予以解職。陸委會主委邱垂正也質疑李貞秀放棄戶籍文件的真實性。不過，“賴政府”的作為遭外界質疑操作“兩國論”。



卓榮泰今天在“行政院會”上定調李貞秀“立委”資格仍有瑕疵尚待確認，也下兩道令：一、“中選會”依照陸委會、“內政部”的去函，進行必要行政作業審慎處理。二、各部會一律不提供任何資料。



“行政院”26日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“教育部次長”朱俊彰、“運動部次長”鄭世忠、“行政院”人權及轉型正義處長賴俊兆Semaylay i Kakubaw出席。



李慧芝表示，目前狀況是李女士無論適用兩岸人民關係條例或“國籍法”都還有疑義，周二在“立法院”質詢時，民進黨籍“立委”陳培瑜也說中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜要就此案進行朝野協商，我們也希望爭議能趕快釐清。



“內政部”戶政司長陳永智補充說，“內政部”已三度函請“立法院”秘書長周萬來與李貞秀提具就職前已放棄國籍的證明，周萬來2月13日回函，但仍未提供相關書面證明，依照國籍法規定，“立委”是由“立法院”解職，還需由“立法院”處理。



陸委會法政處副處長董玉芸也補充說，對於李貞秀案後續延伸陸配擬登記參選，是否有符合參選資格要件部分，陸委會將在3月初找“內政部”、“中選會”一起開會研商，針對以後參選資格的確認機制要相對精進完整，避免以後還有類似狀況。