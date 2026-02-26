美關稅生變　許淑華：應重談不宜照單全收

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 南崗工業區廠商協進會舉辦新春團拜活動。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月26日電（記者 方敬為）美國政府對等關稅政策被最高法院判決違法，台灣方面是否要繼續審查先前對美談判的“台美對等貿易協定（ART）”，引發議論。中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，政府應重新盤點台灣產業界的實際處境，並基於當前情勢與美方展開重啟交涉，絕不宜對美方要求照單全收。



許淑華26日出席南投縣南崗工業區廠商協進會主辦的新春團拜活動，針對輸美關稅變化受訪表示，自美國總統特朗普提出各項經貿政策以來，美國整體經貿戰略即充滿高度的不確定性與反覆性。短短數月間，政策朝令夕改的現象屢見不鮮，最近對等關稅政策又被判違法，導致全球企業界陷入極度不穩定的經營泥淖。



許淑華指出，值得注意的是，國際社會並未選擇對美國全盤妥協，例如歐盟便已積極研擬並提出多項反制，與不同調的應對作法。在此國際大氣候下，台灣不僅須審慎做好自身的風險控管，千萬不能對美要求照單全收。



許淑華提到，台灣在國際供應鏈中具有不可或缺的地位，建議積極尋求與東南亞等周邊國家建立策略聯盟，透過區域集體力量向美方提出具體且對等的訴求。若一味順從美方框架，不僅喪失談判籌碼，台灣企業界勢必將面臨更為沉重的生存挑戰。她指出，關稅衝擊之下，南投的南崗工業區去年迄今就有高達2、30家業者拋售廠房，這些基層企業的困境，凸顯了單向讓利的貿易政策所帶來的苦果。



許淑華表示，倘若民進黨政府在此關鍵時刻，無法在談判桌上為業界據理力爭，不僅傳統工業將持續失血，未來這股衝擊波極有可能進一步蔓延，甚至連帶波及農特產品外銷等其他脆弱領域，對台灣整體經濟命脈與基層就業造成難以彌補的傷害。

