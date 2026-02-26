台官方：與美溝通後再將ART送交“國會”

李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）台美簽訂的台美對等貿易協定（ART）生變，依《條約締結法》規定，“行政院”需於簽署後30天內送“立法院”審議，各界關心相關進度。“行政院”發言人李慧芝26日三緘其口，她表示，在與美方溝通聯繫與確認後，再將文本與影響評估送交“國會”。有新的進度會隨時向社會說明。



美國“最高法院”20日判決，美國總統特朗普對全球實施的對等關稅無效。“行政院副院長”鄭麗君日前召開記者會說明最新因應情勢，但卻未對原本ART談妥的美車進口零關稅、美牛進口等條件是否持續進行清楚說明。



“行政院”26日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“教育部次長”朱俊彰、“運動部次長”鄭世忠、“行政院”人權及轉型正義處長賴俊兆Semaylay‧i‧Kakubaw出席。



李慧芝表示，ART台灣會在既有優惠待遇基礎上，積極與美方展開溝通聯繫，確保美方後續政策變動狀況中，台灣依然可以享有相關優勢與最佳待遇。我們會跟美國溝通聯繫與確認後，再將文本與影響評估送交“國會”，有新的進度會隨時向社會說明。



至於中國國民黨籍台中市長盧秀燕建議，政府應比照韓國海關向業界提出退稅指引。李慧芝說，政府正積極與美方展開溝通聯繫，確保美方後續政策變動中，台灣產業依然有相對優勢與最佳待遇，包括近期美方公布的關稅政策變化，政府也會舉辦說明會，邀請專業人士說明，協助企業可以掌握相關法令與規定。